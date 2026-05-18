RO e-Factura devine obligatorie și pentru persoanele fizice de la 1 iunie

AJFP Sălaj reamintește că începând 1 iunie 2026 devine obligatorie utilizarea sistemului RO e-Factura și de către persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP.

Astfel, contribuabilii, persoane fizice care sunt înregistrați în SPV trebuie să depună formularul 082- Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026.

Persoanele fizice care nu dețin cont SPV, în vederea utilizării sistemului RO e-Factura, trebuie să se înregistreze în SPV pe baza unui nume de utilizator și parolă.

Încărcarea facturilor se realizează pe site-ul ANAF în secțiunea de autentificare RO e-Factura/RO e- Transport/RO e- TVA cu numele de utilizator și parola folosite pentru Spațiul Privat Virtual.

Implementarea sistemului RO e-Factura este menită să reducă birocrația și utilizarea documentelor pe hârtie, faciliteze verificarea tranzacțiilor, îmbunătățească colectarea taxelor și impozitelor, accelereze digitalizarea mediului de afaceri.

Informații suplimentare pot fi obținute:

• accesând portalul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili – Servicii oferite

contribuabililor – Ghiduri curente și alte materiale informative;

• telefonic, la numărul 031.403.91.60;

• la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

M. S.

Share Whatsapp Email