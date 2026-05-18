A fost anulat NO:W Festival!

Programată pentru 29–31 în Poiana Aghireșului, prima ediție NO:W Festival a fost anulată.

„Știm câtă energie, deschidere și entuziasm au existat în jurul acestui proiect și tocmai de aceea această decizie nu a fost una ușoară. Cu părere de rău, am luat decizia de a anula ediția din acest an.

Contextul economic național actual, nivelul de susținere care nu s-a concretizat la timp din partea sponsorilor, dar și numărul insuficient de bilete vândute în această etapă ne arată că nu putem duce proiectul mai departe acum la nivelul pe care ni-l dorim cu toții și pe care acest festival îl merită.

Credem că astfel de evenimente trebuie construite responsabil, cu respect pentru public, artiști, parteneri și orașul care le găzduiește. Iar în acest moment, nu putem garanta experiența și standardul pe care ni le-am asumat încă de la început.

Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi: comunității locale, partenerilor, autorităților, artiștilor și tuturor oamenilor care au crezut în această inițiativă. Sperăm ca viitorul să ne permită să revenim cu proiecte culturale și experiențe care să aducă oamenii împreună, așa cum ne-am propus încă de la început.

Mulțumim pentru înțelegere și susținere”, este mesajul organizatorilor.

M. S.