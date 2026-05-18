Un bobotan a „colecționat” mai multe infracțiuni

La data de 18 mai, în jurul orei 02:20, polițiștii din Șărmășag au efectuat semnal regulamentar de oprire unui bărbat care conducea un scuter pe strada Principală din localitatea Zalnoc. Acesta nu a respectat semnalele polițiștilor, a efectuat un viraj la dreapta, apoi la stânga, încercând ulterior să iasă pe câmp, însă a fost oprit de polițiști.

În urma legitimării, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 34 de ani, din comuna Bobota. La testarea cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu era înmatriculat sau înregistrat.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unu vehicul fără permis, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

M. S.