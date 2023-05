Promisiuni ce vor fi onorate aproape sigur

Alexandru Tamba

Da, există și asemenea promisiuni care se pot previziona cu o șansă foarte mare de a se realiza. În această categorie a promisiunilor care vot fi onorate aproape sigur intră cele care au fost făcute recent de către mai mulți politicieni, în speranța că vor aduna cât mai multe voturi la alegerile din 2024. Dar iată care sunt aceste promisiuni: „La 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu normă întreagă şi un copil în întreţinere nu va câştiga mai puţin de 500 euro net lunar. La 1 ianuarie 2025, niciun tânăr cu vârsta sub 26 de ani, angajat cu normă întreagă din România, nu va câştiga mai puţin de 500 euro net lunar. La 1 ianuarie 2025 peste 1,5 milioane contracte individuale de muncă vor fi remunerate cu peste 1.000 euro net”. De ce cred că vor fi onorate acestea? Iată de ce: având în vedere ecartul de creștere a salariului mediu brut 2023 comparativ cu 2022, respectiv de 6.789 lei în 2023 comparativ cu 6.095 în 2022, deci un ecart de 695 lei și proiectându-l în 2025, rezultă un salariu mediu brut de aproximativ 8.177 lei. Dacă se respectă Directiva europeană privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, respectiv ca salariul minim brut să fie de 50% din salariul mediu brut, respectiv 8.177 lei în 2025, rezultă că în 2025 vom avea un salariu minim de aproximativ 4.100 lei, ceea ce în net ar însemna undeva pe la 2.460 lei, adică aproximativ 500 euro. Concluzia este că, pe lângă faptul că avem un spațiu de manevră de o creștere anuală a salariului minim de 600 lei pe an, ceea ce este perfect credibil, dar am putea să fim și sub 50% din salariul mediu brut, dacă salariul mediu crește mai mult decât am prognozat, deoarece la un salariu minim brut în 2025 de 4.200 lei, salariul net va fi, dacă nu se modifică contribuțiile sociale și impozitul pe salarii, de aproximativ 500 euro net. Deci, vom ajunge la acest salariu minim în mod natural, fără nu știu ce performanțe din partea politicienilor. Promisiune onorată! Legat de tinerii sub 26 ani: și aici lucrurile vor decurge natural, deoarece dacă avem un salariu minim net de 500 euro, cu un copil sau fără, în întreținere, și acești angajați vor avea minim 500 euro net. În ceea ce privește cele 1,5 milioane contracte individuale de muncă care vor fi remunerate cu peste 1.000 euro la 1 ianuarie 2025: dacă luăm în considerare salariile din sectorul bugetar, scutirile de impozit pe salarii ale IT-iștilor, scutirile de impozite din sectorul construcțiilor și cel agro-alimentar, s-ar putea ca această promisiune să se realizeze chiar mai repede. Așadar, promisiuni onorate! Dar, așa cum scriam într-un articol anterior, creșterea salariului minim nu aduce doar beneficii, ci și riscuri, mai ales pentru contribuabilii mici, dar și pentru cei mijlocii. Vezi cazul companiei Selezione din Brașov, care concediază 78 persoane din totalul de 156, respectiv 50% (sursa:zf.ro). Ei bine, acești 78 de angajați nu vor mai avea niciun fel de salariu, vor fi șomeri cu un venit de 5 ori mai mic decât salariul minim (în 2023 indemnizația de șomaj este de 598 lei). De aceea spun de riscuri!

