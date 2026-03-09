Prețul combustibililor crește necontrolat. Se speculează situația din Orientul Mijlociu sau este ceva normal?

Prețul la benzină și la motorină crește zilnic de la începutul războiului din Golf, mulți dintre noi întrebându-se cât din noile prețuri este influențat de creșterea costurilor și cât este speculă. Evident, la urma urmei, prețul este stabilit de raportul cerere-ofertă, dar, totuși, nu poți să nu te întrebi dacă nu cumva se speculează într-un mod prea dur situația îngrijorătoare din Iran. Mai mult, se pare că SUA se gândește la o ridicare a sancțiunilor privind vânzarea de petrol din Rusia, mai ales a cantităților blocate pe nave pe diferite mări și oceane ale lumii. În acest context, haideți să facem o mică comparație între anii 2008, când barilul de petrol a fost la cel mai înalt nivel de preț, respectiv 147 dolari/baril, și martie 2026, când petrolul a ajuns la peste 90 dolari pe baril, ba chiar a scăzut la 80-82 dolari/baril pe 09.03.

Ei bine, în 2008, când prețul pe baril era de 147 dolari, prețurile la benzină și motorină erau de 1,18 euro/l la benzină, respectiv 1,26 euro/l la motorină. Nu vorbesc de curs deoarece luăm prețurile în euro. Astăzi, la, să spunem, 90 dolari/baril, prețul la benzină este de 1,60 euro/l, iar la motorină 1,69 euro/l. După cum se vede, deși prețul pe baril în martie 2026 este de 61,2% din cel din 2008, prețul combustibilului din 2026 este de undeva la 134,8% comparativ cu cel din 2008, calculat în euro! Ce s-a întâmplat?

Specialiștii spun că au crescut în această perioadă, 2008-2026:

Accize și TVA mai mari decât în 2008

– accize 2008 – 35-45% din preț.

– accize 2026 – 50-55% din preț

– TVA 19% în 2008 și 21% în 2026.

Costuri de distribuție și rafinare crescute Cerere internă și variații sezoniere

După cum vedem, accizele nu au crescut așa de mult, deși sunt mari, dar nu au crescut într-atât încât să justifice asemenea creșteri de prețuri, iar TVA de asemenea nu a crescut așa spectaculos, iar doar creșterea costurilor de distribuție, ca pondere în baril de petrol, să fi crescut atât încât să justifice aceste creșteri? Nu prea cred, mai degrabă cea de-a treia variantă, anume creșterea cererii, plus, cred eu, un anumit grad de speculare, speculare a emoțiilor consumatorilor, a fricii de scumpiri și mai mari. Și mai avem un motiv: comercianții nu-și vând stocurile ținând cont de prețurile achitate la aprovizionarea mărfurilor pe care le au în stoc, ci la prețurile pe care le estimează că vor aproviziona în viitor, plus o marjă de profit. Cu alte cuvinte, dorința comercianților este ca să încaseze astfel încât cu prețul obținut azi să cumpere aceeași cantitate, dar la prețuri majorate. Asta se vede și din faptul că prețul benzinei și al motorinei a crescut zilnic de la începerea războiului din Golf. Sigur, dacă cineva mă întreabă de ce nu se întâmplă și invers, nu aș ști ce să-i spun. Adică aș ști, dar cred că este evident, nu?

Alexandru Tamba

