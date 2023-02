PNL: 27.000 de sălăjeni beneficiază de sprijin pentru plata facturilor la energie

În această perioadă, Poșta Română a început distribuirea cardurilor de energie. Ajutorul va putea fi utilizat începând cu 20 februarie și are o valoare de 1.400 lei, care se acordă în două tranșe a câte 700 lei, în lunile februarie și septembrie. Se pot plăti facturi curente ori restante la electricitate, gaz și orice formă de încălzire, până la 31 decembrie 2023. Cei 27.000 de beneficiari din județul Sălaj sunt: pensionari peste 60 de ani cu pensia sub 2.000 lei, pensionari de invaliditate cu venituri sub 2.000 lei, persoane cu handicap grav, accentuat ori mediu cu venituri sub 2.000 de lei, familii cu alocație de susținere și cei care încasează ajutor social.