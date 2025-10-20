Un tânăr a fost prins „afumat” la volan de două ori în aceeași dimineață

Unii sălăjeni nu se lasă ușor, iar legea nu îi iartă. Un tânăr de 24 de ani, din comuna Valcău de Jos, a fost reținut sâmbătă de polițiștii din Șimleu Silvaniei, după ce a fost prins de două ori în aceeași zi la volan sub influența alcoolului. La prima întâlnire cu oamenii legii, tânărului i-a fost reținut permisul de conducere. Cu toate acestea, nu a renunțat să urce la volan.

Prima dată, tânărul a fost depistat de polițiștii rutieri în zori, pe o stradă din Șimleu Silvaniei, conducând în stare de ebrietate. Testat cu aparatul alcooltest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, moment în care permisul de conducere i-a fost reținut.

Două abateri, descoperite la a doua verificare

Două ore mai târziu, în jurul orei 7, tânărul a fost din nou tras pe dreapta de polițiști, de această dată în localitatea Nușfalău. Testarea cu aparatul alcooltest a arătat o concentrație de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și de această dată, el a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În urma administrării probatoriului, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și predat reprezentanților Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Satu Mare.