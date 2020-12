Un zăcământ petrolifer a intrat pe mâna unui om de afaceri din Sălaj

O firmă înființată în 1993 și aflată în faliment de peste patru ani, căreia Guvernul Adrian Năstase i-a concesionat, în 2004, un număr de patru perimetre de dezvoltare și exploatare petrolieră, va ceda drepturile și obligațiile aferente unuia dintre aceste perimetre unei companii controlate de un om de afaceri din județul Sălaj, potrivit portalului profit.ro. Este vorba de firma Algoritm SRL. Asociații acesteia sunt, cu câte 50 la sută din capital, Sindicatul Național Petrom Energie, actualmente Federația Sindicatelor Libere și Independente (FSLI) Petrol Energie, și o persoana fizică, Maria Nicolaescu, despre care presa națională a scris că ar fi mama omului de afaceri constănțean Sorin Vișenescu. Potrivit registrului ONG de la Ministerul Justiției, coordonatorul Consiliului Federativ al FSLI Petrol Energie este Liviu Luca. Pe site-ul Federației, drept președinte apare Florin Bercea. Anul trecut, organizației i-a fost recunoscută reprezentativitatea la nivelul sectorului de activitate „energie, petrol, gaze și minerit energetic”. Printre membrii Federației se numără un sindicat din OMV Petrom și unul din Electrocentrale București (ELCEN). Algoritm SRL are în concesiune, din 2004, perimetrele petroliere DEE V – 6 Borș, DEE V – 24 Negoiești, DEE V – 27 Otomani și DEE V – 29 Salonta. Acordurile petroliere au fost aprobate de Guvernul Năstase în 2004 după ce perimetrele respective, alături de altele, fuseseră scoase la concesionare prin negociere directă cu un an înainte. Firma Algoritm SRL a intrat în insolvență în 2016, iar la începutul anului 2017 în faliment. Intrarea în insolvență a fost pronunțată la solicitarea PSV Company SA, fosta Petromservice, pentru o creanță în valoare de circa 1,44 milioane lei. PSV Company se află de asemenea în faliment, iar printre creditorii acesteia se numără și Asociația Salariaților din SNP Petrom SA, care are de recuperat o creanță garantată de peste 1,86 milioane lei. Principalul creditor al Algoritm SRL este Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), care are de recuperat o datorie de circa 33,6 milioane lei. În iulie anul acesta, creditorii Algoritm SRL au aprobat ca firma să transfere drepturile și obligațiile aferente acordului petrolier de concesiune pentru perimetrul DEE V – 6 Borș către compania Pacific Energy din Zalău, înființată anul trecut, potrivit unui document oficial, în care nu se precizează prețul transferului. În august 2020, cele două firme au cerut oficial transferul la ANRM. Perimetrul DEE V – 6 Borș conține țiței și gaze asociate. Pacific Energy SA este controlată aproape 100 la sută de către firma Drilling Equipment, la care sunt asociați omul de afaceri Paul Hodiș, fost acționar și finanțator al echipei Volei Municipal Zalău, și soția acestuia. De altfel, Drilling Equipment SRL, având ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al mașinilor-unelte, va activa ca operator al perimetrului petrolier preluat prin transfer. „Prin cererea de transfer, societatea Pacific Energy SA își asumă toate obligațiile contractuale prevăzute în acordul de concesiune, inclusiv în ceea ce privește programele de lucrări stabilite și aprobate de către ANRM, și nominalizează ca operator societatea Drilling Equipment SRL. (…) conform notelor de constatare și documentelor din evidența ANRM, programele de lucrări nu au fost finalizate, urmând să se realizeze lucrările de dezvoltare-exploatare prevăzute de studiile confirmate de ANRM și programele anuale aprobate prin avizele emise de ANRM”, se arată în nota de fundamentare întocmită de Agenție la un proiect de hotărâre de guvern de aprobare a transferului concesiunii perimetrului petrolier DEE V – 6 Borș de la Algoritm SRL la Pacific Energy SA. Potrivit sursei citate, Pacific Energy SA are capacitatea tehnică și financiară necesară efectuării operațiunilor petroliere în condițiile stabilite prin acordul de concesiune. „Exploatarea rezervelor confirmate va conduce la creșterea factorului final de recuperare a petrolului din zăcământul respectiv, în condiții de eficiență economică pentru titular. Continuarea operațiunilor de exploatare va permite și realizarea unor importante venituri la bugetul statului, sub formă de redevențe, impozite și taxe (…). Prim programele anuale de desfășurare a operațiunilor petroliere de exploatare aprobate de ANRM se vor putea stabili și alte lucrări, care ar putea conduce la identificarea unor noi resurse valorificabile din punct de vedere economic, pe măsura evoluției tehnologiilor și expertizei în domeniu”, se mai arată în document. Sursa: profit.ro.

