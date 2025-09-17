Noi imagini de pe lotul Zimbor – Poarta Sălajului. Termenul de finalizare rămâne unul fezabil

Noi imagini au fost surprinse de pasionați pe șantierul lotului Zimbor – Poarta Sălajului al Autostrăzii Transilvania zilele trecute. Dacă în urmă cu câteva luni sălăjenii sperau la o finalizare a lucrărilor până la finele anului 2025, stadiul execuției a ajuns acum la aproximativ 80%. Constructorul este UMB, responsabil de cei 12 kilometri de drum de mare viteză.

Cea mai recentă postare, intitulată „Autostrada A3, o minune de filmare pe Zimbor – Poarta Sălajului, 13 septembrie 2025”, prezintă șantierul învăluit în ceață, iar în imagini sunt surprinși și muncitorii din teren.

Potrivit economica.net, din punct de vedere tehnic, termenul prevăzut pentru sfârșitul anului rămâne fezabil, însă din punct de vedere financiar situația este incertă. Situația vizează toată rețeaua de drumuri de mare viteză aflate în lucru din România. Dacă până acum plățile către constructori au fost făcute la timp, acestea ar putea fi afectate în lipsa unei finanțări suplimentare de 4–5 miliarde de lei la rectificarea bugetară din luna octombrie, după cum avertiza Asociația Pro Infrastructura luna trecută.

Cu toate acestea, ultimele vești din teren sunt promițătoare. Nodul rutier de la Românași, parte din Autostrada Transilvania, a primit autorizația de construire, iar odată finalizat, va permite deschiderea traficului pe o porțiune din secțiunea Nădășelu – Zimbor – Poarta.

Mai mult, a fost emis și Ordinul de începere pentru proiectarea tronsonului Poarta Sălajului – Nușfalău, cu o lungime totală de 41 de kilometri. Acesta este considerat cel mai complex și cel mai scump sector al șoselei de mare viteză, din care face parte și Tunelul Meseș.

