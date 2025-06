Mediul privat și populația, desemnați să reducă deficitul bugetar

Da, prin cele 3 măsuri sigure și acceptate, respectiv creșterea impozitului pe profit de la 16% la 19%, a impozitului pe dividende de la 10% la 16% și a cotei standard de TVA de la 19% la 21%, practic se transferă sarcina reducerii deficitului bugetar pe companiile private și pe consumatorii finali, adică pe populație. De reducerea cheltuielilor se discută prea puțin, iar sindicatele deja au avertizat că guvernul viitor ar face bine să nu se atingă de salariile și sporurile bugetarilor. Și, bineînțeles, mulți sunt cei care fac parte dintr-un sindicat sau altul, mai mulți decât companii private.

Legat de TVA-ul majorat, populația va arăta cu degetul tot spre companiile private, că doar ele vor majora prețurile la toate produsele, iar pe de altă parte, mulți politicieni, mai ales cei de stânga sau de extremă stânga, ne vor spune pe toate canalele media că se putea absorbi creșterea de TVA de către companii, din presupusele lor mari profituri, ca atare nu ar trebui să majoreze prețurile. Așadar, tot mediul privat lacom este vinovat! Ceea ce se uită este că bunăstarea se produce în mediul privat, la fel ca performanța, ca atare ar trebui să facem tot ce depinde de noi ca să creăm condiții favorabile acestuia, astfel ca și societatea să simtă creșterea acestei bunăstări.

De asemenea, am văzut ca ipoteză de lucru introducerea plății CASS (contribuția la asigurările de sănătate) și asupra pensiilor, iar unul dintre pragurile propuse de la care să se plătească era de 2.500 lei. Păi 2.500 lei este o pensie cu care este foarte greu să trăiești, ce să mai reții încă 10% din ceea ce depășește acest prag? Revenind la mediul privat, trebuie să mai reamintim faptul că în ultimii 3 ani am avut tot felul de ordonanțe, așa-numite ,,trenuleț”, care au crescut de mai multe ori impozitele și taxele, de exemplu impozitul pe dividende a crescut de la 5%, cât era in 2022, la 8% și de la 01.01.2025 la 10%, iar acum vorbim iar de o creștere la 16%. Nu mai vorbim că microîntreprinderile sunt obligate să aibă 1 angajat cu normă întreagă, că au sau nu au nevoie, evident cu plata contribuțiilor aferente, că pentru part-time se plătesc contribuții ca și la 8 ore, că pentru dividende trebuie plătit și CASS, deși nu beneficiezi de servicii medicale.

Aș pune o întrebare: de ce trebuie ca un contribuabil, cu venituri din 3 surse (salariu, dividende și practicarea unei profesii liberale), să plătească de 3 ori CASS? El beneficiază doar de un pachet de servicii medicale, nu de 3, ori el ar trebui să primească 3 pachete de servicii, ceea ceea ce este imposibil, deoarece aceasta este definiția contribuțiilor, pentru fiecare contribuție contribuabilul trebuie să primească o contraprestație, doar pentru impozite și taxe nu se plătesc contraprestații. Dar poate că suntem noi, românii, originali, nu numai în ceea ce privește democrația, vă aduceți aminte de expresie, nu?, dar și în ceea ce privește contribuțiile obligatorii.

Nivelul de trai al românilor va scădea anul acesta dramatic din cauza creșterilor de prețuri, creșteri potențate de măsurile fiscale preconizate, pe lângă cele menționate deja mai având loc și creșteri de accize, care se vor duce și ele în prețuri, evident. Pe lângă toate acestea situația internațională este nefavorabilă, s-a mai adăugat și războiul din Iran, ceea ce va duce la creșteri de preț la combustibili, ceea ce se va reflecta, de asemenea, în prețuri. Având în vedere toate acestea, numai de creșteri de impozite și taxe nu aveam nevoie!

Și încă ceva: măsurile menționate mai sus se referă doar la anul 2025, adică pentru reducerea deficitului bugetar de la 9,3%, cât a fost în 2024, la 7% în 2025, dar acest deficit va trebui să mai scadă în fiecare an, așadar, cine știe, probabil din 2026 ne așteaptă alte măsuri care vor duce la scăderea nivelului de trai.

Alexandru Tamba

