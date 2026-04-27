Luna martie în cifre

• 2 martie

– BNR anunţă că, la data de 28 februarie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 65.023 milioane de euro, faţă de 65.812 milioane euro la 31 ianuarie 2025. Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 14.616 milioane de euro. Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2026 erau de 79.639 milioane de euro, faţă de 80.033 milioane euro la 31 ianuarie 2025.

– Dolarul – la cel mai mic curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,3430 lei, conform BNR.

– Gramul de aur atinge preţul maxim al lunii: 752,0815 lei, potrivit BNR.

• 3 martie

– Producătorul de echipamente electrice şi soluţii pentru infrastructură energetică Electro-Alfa Internaţional debutează la Bursa de Valori Bucureşti, în urma unei oferte publice iniţiale în valoare de 579,64 milioane de lei.

• 5 martie

– Euro – la cel mai redus curs al lunii faţă de leu: 5,0937 lei, nivel pe care îl mai atinge în 11 şi 17 martie, potrivit datelor BNR.

• 7 martie

– Agenţia de evaluare financiară Moody’s menţine ratingul României pe termen lung la ”Baa3”, cu perspectivă ”negativă”.

• 9 martie

– Francul atinge cursul maxim al lunii faţă de moneda noastră: 5,6621 lei, conform BNR.

• 12 martie

– Guvernul decide majorarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 lei lunar începând cu 1 iulie 2026, faţă de 4.050 lei în prezent.

• 13 martie

– Guvernul adoptă bugetul de stat pe 2026, care stabileşte o ţintă de deficit de 6,2% din PIB pentru finalul anului.

• 17 martie

– BNR anunţă că, în luna ianuarie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 977 milioane euro, comparativ cu 1.032 milioane euro în luna ianuarie 2025. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 414 milioane euro, balanţa serviciilor – un excedent mai mic cu 12 milioane euro, balanţa veniturilor primare a adus o contribuţie negativă de 530 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 183 milioane euro.

• 19 martie

– Guvernul adoptă un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru protejarea intereselor naţionale în domenii strategice, prin care statul ar putea utiliza instrumente economice pentru menţinerea şi valorificarea capacităţilor industriale strategice atunci când operatorii care le deţin se confruntă cu dificultăţi financiare.

• 20 martie

– Legea bugetului de stat şi cea a bugetului asigurărilor sociale de stat sunt adoptate de Parlament.

• 23 martie

– Gramul de aur, cotat la nivelul minim al lunii: 609,2766 lei, conform BNR.

• 24 martie

– BNR anunţă că masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat, la sfârşitul lunii februarie 2026, un sold de 789.841 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,6% (fără variaţie în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2026, iar în raport cu februarie 2025 s-a majorat cu 7,1% (-2% în termeni reali).

• 26 martie

– Ministerul Finanţelor anunţă că bugetul general consolidat s-a încheiat cu un deficit de 14,23 miliarde de lei, respectiv 0,7% din PIB în primele două luni din 2026, faţă de un deficit de 30,24 miliarde de lei, respectiv 1,58% în PIB în aceeaşi perioadă din 2025.

– Guvernul declară, prin ordonanţă de urgenţă, situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere pentru perioada 1 aprilie-30 iunie 2026, cu posibilitate de prelungire.

• 27 martie

– UniCredit Bank listează cea de-a şasea emisiune de obligaţiuni corporative la BVB, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor instituţionali.

– Euro urcă la cursul maxim al lunii, faţă de leu: 5,0991 lei, potrivit cifrelor BNR.

• 30 martie

– Francul atinge cursul minim al lunii faţă de moneda noastră: 5,5483 lei, potrivit datelor BNR.

• 31 martie

– Guvernul prelungeşte până la 30 iunie 2026 plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, menţinând mecanismul introdus prin OUG nr. 67/2023.

– Dolarul – la cel mai ridicat curs al lunii faţă de moneda noastră: 4,4463 lei, potrivit BNR.

– Indicele BET, al celor mai lichide 20 de titluri listate la Bursa de Valori Bucureşti, a scăzut cu 1,15% în martie, la 27.789 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat cu 4,03%, până la 5.379 de puncte.

– Titlurile transportatorului de mărfuri pe Dunăre Transport Trade Services s-au depreciat cu 14,8% luna trecută, înregistrând cea mai mare scădere din indicele BET, în condiţiile în care societatea a raportat pierderi trimestriale.

– Acţiunile producătorului de medicamente Antibiotice au coborât cu 14,6%, compania raportând un profit în scădere.

– Titlurile dezvoltatorului imobiliar One United Properties s-au depreciat cu 12,6% luna trecută, chiar dacă acesta a raportat un profit în creştere.

– Acţiunile producătorului de petrol şi gaze OMV Petrom s-au apreciat cu 3,1%, compania beneficiind de creşterea puternică a preţului ţiţeiului.

– Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, a înregistrat o scădere de 5%, la 97.580 de puncte, cel mai mare declin dintre toate coşurile de acţiuni de la BVB, în condiţiile în care cinci dintre cele şase componente ale sale s-au depreciat.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro