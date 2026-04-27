Foc la o casă din Lompirt. Proprietarii au avut nevoie de îngrijiri medicale

Pompierii sălăjeni au intervenit duminică după-amiază pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Lompirt, la o casă. La sosirea forțelor de intervenție incendiul se manifesta generalizat la întregul acoperiș al locuinței cu pericol de extindere la casele învecinate. Cauza incendiului a fost stabilită ca fiind coş, canal, burlan de fum amplasat ori neprotejat termic față de materiale combustibile. În incendi au ars acoperișul casei, diferite obiecte și o parte din terasa casei. Echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale la faţa locului proprietarilor care au suferit un atac de panică fără a fi necesar transportul acestora la spital.

