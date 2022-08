Întoarcerea în timp: frig, întuneric, foame?

Alexandru Tamba

Având în vederea creșterea exponențială a prețurilor la energie, alimente etc., asistăm la o veritabilă întoarcere în timp. Întoarcere la frig, întuneric și foame. Adică ceea ce aveam înainte de 1990, numai că acuma nu este din cauza lipsei produselor de pe piață și a raționalizării acestora, ci din cauza prețurilor, prețuri care frizează logica. Cum poate un cetățean sau o firmă mică să facă față creșterii aberante a prețurilor la energie electrică, gaze, combustibili? Răspunsul este că nu poate. Astfel, firmele ajung în faliment, angajații ajung șomeri, iar despre pensionari, cei pe contributivitate, evident, ce să mai vorbim? Astfel, voluntar, cetățenii vor sta în întuneric, din cauza prețului la energie electrică, în frig, din cauza prețului la gaze naturale și vor cumpăra mai puține alimente, tot din cauza prețurilor. Seamănă izbitor cu situația de dinainte de 1990, nu? Și asta după aproape 33 ani de speranțe! Ne întoarcem în timp! Mai mult, dacă înainte de 1990 oamenii aveau siguranța locului de muncă, nu discutăm dacă munca era corect plătită sau despre libertate, acum nu o mai au nici pe aceasta. Nu, nu este nostalgie, este doar o constatare! Oamenii își doreau să fie liberi, să aibă acces la informație, cultură etc., dar regretul este că după 33 ani oamenii își doresc doar siguranța zilei de mâine. Sau, mai bine zis, majoritatea dintre ei! Această nesiguranță vine din lipsa de stabilitate a legislației, în special în domeniul economic. Cel mai recent exemplu este OUG 16/2022 care modifică Codul Fiscal, ordonanță care, practic, îngreunează sarcina fiscală doar pentru micii întreprinzători, respectiv microîntreprinderile, contractele de muncă cu timp parțial etc. și populație, prin modificarea bazelor de impozitare a clădirilor rezidențiale. Nu mai vorbim de incoerența și lipsa de predictibilitate a legislației economice, cu aceasta deja ne-am obișnuit. Toate acestea vor duce la dispariția de firme, iar populația o va duce tot mai greu. Prețurile la energie electrică, gaze și combustibili sunt piatra de moară de la gâtul firmelor și a populației. Așa plafonate cum sunt, prețurile la energie electrică și gaze sunt deja de 3-4 ori mai mari decât în 2021. Ce se va întâmpla când nu va mai fi plafonare, iar prețurile vor fi de 9-10 ori mai mari decât în 2021? Și culmea, în aceste condiții vitrege, noi majorăm impozite și taxe?