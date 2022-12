În vremuri de criză – economia Sălajului dusă în spate de firmele private

Și în acest an, Camera de Comerț și Industrie (CCI) Sălaj a realizat „Topul Judeţean al firmelor” – ediția a XXIX – a. Este vorba despre firmele care duc în spate economia județului și care încearcă să facă performanță în astfel de vremuri de criză. Topul consolidează cultura de business din județul Sălaj și oferă distincții celor mai performante companii care au o importanță majoră în economia sălăjeană. Ediția din acest an premiază cele mai performante companii din mai multe domenii de activitate: industrie, servicii, comerț și turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții. În județul Sălaj au obținut premiul I – 446 de firme, din totalul celor peste 37.570 de firme care își desfășoară activitatea în cele mai diverse domenii. Astfel, atunci când vine vorba de cifra de afaceri, CCI Sălaj a întocmit un top cu peste 150 de astfel de firme printre acestea, pe primele zece poziții fiind: S.C. Silcotub S.A. – Zalău, S.C. Silvania Worsted Spinning S.R.L. – Cehei, S.C. Hanna Instruments S.R.L. – Nușfalău, S.C. DBI Global Supply Chain Romania S.R.L. – Zalău, S. C. Titan Comerț S.R.L. – Zalău, S.C. Boglar Champ S.R.L. – Zalău, S.C. Multicom S.R.L -Zalău, S.C. Tur Centro Trans S.R.L – Bădăcin și S.C. Europan S.R.L. – Șărmășag. După cum a explicat Paul Morar, președintele CCI Sălaj, la „Topul Județean al Firmelor 2022” se premiază performanța în afaceri și se transmit autorităților publice nevoile stringente ale companiilor din România. Realizat de CCI Sălaj, „Topul Județean al Firmelor 2022″ sărbătorește și promovează performanțele companiilor din județ și pune prioritățile companiilor pe agenda națională și locală. CCI Sălaj realizează, începând din anul 1994, ”Topul Județean al Firmelor”, fiind singura instituție abilitată printr-o lege organică să stabilească o astfel de ierarhie la nivelul județului. „Topul Județean al Firmelor” este un reper pentru mediul de afaceri, un clasament al celor mai competitive firme din judetul Sălaj. Ca în orice alt domeniu și în sectorul economic performanța trebuie recunoscută, iar succesul recompensat! Rezultatele consemnate de Topul Județean al Firmelor reflectă nivelul de creștere economică din județul nostru și totodată oglindesc extinderea companiilor sălăjene pe piața internațională”, a adăugat președinte CCI Sălaj – Paul Morar.

Peste 1.500 de firme, incluse în primele zece poziții

„Topul Județean al Firmelor 2022” prezintă cele mai performante companii din șapte domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții. În acest an 1.555 de firme au fost incluse în primele zece poziții. Cifra de afaceri cumulată a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 8.3 miliarde de lei, iar profitul din exploatare al companiilor a însumat 1.03 miliarde de lei. Ponderea profitului din cifra de afaceri a reprezentat 12 la sută din cifra totală de afaceri. În ceea ce privește numărul total de salariați al companiilor clasate pe primele zece poziții, acesta a fost de 18.134. Pe primele trei poziții s-au clasat 928 de firme, care au obținut o cifră de afaceri de 7.5 miliarde de lei, un profit din exploatare de 0.9 miliarde de lei, rezultate obținute cu 14.915 salariați. La realizarea clasamentului au fost analizate 7.742 de bilanţuri financiar-contabile ale companiilor active în România. Dintre acestea, 2.843 de bilanțuri au intrat în competiția pentru primele zece poziții în clasamentul județean, în conformitate cu metodologia de realizare a topurilor de firme implementată de Camera de Comerț si Industrie a României în toate judeţele ţării. Clasamentul „Topul Județean al Firmelor” se bazează pe următorii indicatori economici: cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficienţa utilizării resurselor umane și eficienţa utilizării capitalului angajat.