Firmele din ţara noastră vor fi obligate să aibă cont şi card bancar

Societăţile comerciale care activează în România vor fi obligate să deţină cont la bancă şi card bancar, a anunţat miercuri ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Măsura face parte din al doilea pachet de modificări fiscale şi este propusă în contextul în care aproape 700.000 de companii lucrează exclusiv cu numerar, multe dintre acestea având datorii către bugetul de stat.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au un card bancar, nu au un cont în bancă şi, bineînţeles, nici card. O mare parte dintre acestea au datorii la stat de peste 1,7 miliarde de lei. Practic, aproape jumătate din companiile active nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligaţia ca persoanele juridice să deţină un cont în bancă. De asemenea, instituim obligaţia pentru bănci să deschidă cel puţin un cont pentru acele companii”, a declarat Nazare.

Potrivit ministrului, măsura are ca scop creşterea transparenţei şi trasabilităţii operaţiunilor de încasare şi plată între operatori şi nu vizează persoanele fizice. „Persoanele fizice sunt libere să folosească şi cash, şi card, nu există vreo obligaţie aici. Dar dacă vorbim de persoane juridice şi de un cuantum atât de mare de companii care nu fac niciun fel de rulaj şi nu avem vizibilitate asupra lor, acesta este un fapt extrem de îngrijorător, pe care îl reglăm în acest fel”, a precizat Nazare.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro