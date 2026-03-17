Este posibilă o reglementare a prețului motorinei și benzinei?

Având în vedere creșterea zilnică a prețului la motorină și benzină, evident că ne punem astfel de întrebări. Și dacă ne uităm spre prețurile la toate celelalte produse, prețuri care încep să crească influențate de aceste creșteri ale combustibililor, nu putem să nu fim îngrijorați. Sunt un adept al pieței libere, totuși nu pot să nu mă întreb: dar statul mai are vreun rol în stabilirea prețurilor? Lăsăm piața, indiferent de consecințe și de condițiile reale, să stabilească prețul? Când intervine statul? Pentru ce mai avem stat? Piața poate stabili un preț corect doar în condiții egale, de concurență, pentru toți actorii economici, altfel prețul nu va mai reflecta costurile reale ale produsului și, bineînțeles, o marjă normală de profit, ceea ce nu se întâmplă de cele mai multe ori. Dacă ar fi doar un producător de pâine în România, ce am face?, l-am lăsa să pună 100 lei/pâine, sau am încerca o reglementare? Statul are rolul de a crea o piață funcțională, iar acolo unde nu există o concurență reală, este necesară o reglementare, nu poți lăsa oamenii captivi unor agenți economici monopoliști. Să ne aducem aminte că Microsoft a fost la un pas de a fi obligată să se divizeze în două entități distincte din cauza poziției sale dominante pe piața sistemelor de operare, în urma unui celebru proces antitrust din Statele Unite, proces desfășurat în perioada 1998-2001. Vedeți cum intervine statul? Sau atunci când două companii foarte mari fuzionează sau când o companie cumpără o alta și astfel ar putea deveni dominantă pe piață este nevoie de acordul Consiliului Concurenței. De ce oare? Tocmai pentru a nu deveni un monopol și astfel să profite de această poziție stabilind prețuri exorbitante pentru produsele sale. Și atunci cum stăm cu stabilirea prețului de către piață? Sigur, regula aceasta este, dar în cazuri excepționale trebuie intervenit, iar aici prerogativa este a statului.

Avem o marfă care are un preț cu amănuntul maxim, dar nimeni nu vorbește despre asta, nimeni nu spune că stabilirea unui preț maxim la această marfă distorsionează piața, așa cum se spune despre plafonarea adaosului comercial la alimente sau, mai nou, cu o eventuală limitare a prețului la motorină și benzină, într-un fel sau altul, cum ar stabili guvernul. Este vorba de prețul la țigări. Evident, nu militez pentru această marfă, dar uite că se poate! În acest caz nu avem distorsionări de piață? Dincolo că este un produs toxic pentru sănătate, dar ca mecanism economic este același lucru ca și cu alte mărfuri. Mai mult, conține accize, TVA etc., exact ca și combustibilii. De ce nu s-ar putea aplica acest mecanism și pentru benzină și motorină, mai ales că o creștere necontrolată a prețului acestora va duce la efecte negative în lanț: creșterea prețurilor la toate produsele, urmând o creștere sigură a inflației, scăderea nivelului de trai, și așa scăzut dramatic în ultimii 2 ani, a populației, reducerea consumului, scăderea impozitelor și taxelor pe consum încasate la bugetul de stat etc. Așadar, un cerc vicios din care nu știu cum mai ieșim. Chiar așa, nu ar putea fi aceasta o idee, adică un mecanism similar stabilirii prețului maxim de vânzare la motorină și benzină identic cu cel de la țigarete? Cel puțin pe o perioadă limitată, până la stabilizarea prețurilor.

Alexandru Tamba

