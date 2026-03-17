Crasna devine capitala vinului sălăjean pentru o zi

Concursul județean de vinuri sălăjene ajunge la cea de-a treia ediție și va avea loc anul acesta la Crasna. Evenimentul, organizat de Asociația Fermierilor Maghiari din Județul Sălaj împreună cu Primăria comunei Crasna, se va desfășura sâmbătă, 21 martie, la Căminul Cultural „Petőfi Sándor”.

Până în prezent au fost înscrise aproximativ 200 de probe de vin, care vor fi evaluate de cei cinci membri ai juriului. Organizatorii transmit că numărul participanților se apropie de 50 de persoane.

Toți sălăjenii pasionați de viticultură sunt invitați să-și supună vinurile jurizării. Termenul limită pentru predarea probelor este 19 martie, fiecare concurent putând depune câte două sticle de 0,75 litri. Taxa de participare este de 25 de lei.

Competiția va fi urmată de ceremonia de premiere și de o cină, în cadrul căreia cei prezenți vor putea degusta vinurile înscrise în competiție.