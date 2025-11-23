DEER, investiție în valoare de 4,4 milioane de lei în lucrări de modernizare în Sălaj

Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Zalău, a finalizat lucrarea de investiții „Modernizare S-axa 20 kV Crasna-Cizer” din județul Sălaj.

DEER (Distribuție Energie Electrică România), Sucursala Zalău, a dus la bun sfârșit lucrarea „Modernizare S-axa 20 kV Crasna-Cizer”. Aceasta a vizat modernizarea rețelelor electrice de medie joasă tensiune. Potrivit economica.net, a fost înlocuit conductorul liniei electrice aeriene de medie tensiune pe o lungime de 19,9 km, izolația existentă de tip ceramic cu izolație tip compozit pe toată lungimea liniei electrice aeriene; înlocuirea unui numar de 113 stalpi. Cu atât mai mult, au fost executate 20 de prize pământ de 4 ohmi, respectiv a 68 de prize de pământ de 10 ohmi, iar DEER a montat trei descărcători ZnO 24 kV. Mai mult, au fost înlocuite separatoarele de secționare din axă, în număr de două bucăți, respectiv separatoare de derivații și racorduri, în număr de 12 bucăți.

Lucrările, în valoare de 4,4 milioane de lei, au fost realizate din surse proprii, iar clienții din cele 14 localități alimentate cu energie electrică vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de calitate, în condiții de siguranță, prin reducerea numărului si duratei intreruperilor in alimentarea cu energie electrica, se menționaează în comunicatul transmis de companie, după cum mai notează economica.net.

Distribuție Energie Electrică Romania este parte a Grupului Electrica, ce acoperă 18 județe, reprezentând 40,7% din teritoriul României.