Datorii șterse de ANAF

La începutul lunii ianuarie 2026, datoriile fiscale de până la 40 lei, existente în evidențele ANAF la 31 decembrie 2025, vor fi anulate automat. Măsura a fost adoptată deoarece costurile de executare silită pot fi mai mari decât valoarea creanței, dar și din motive ce țin de eficiență administrativă.

Măsura se bazează pe Codul de procedură fiscală și pe un ordin mai vechi al ANAF, aplicat anual la început de an. Astfel, orice sumă datorată și neachitată de contribuabili, dacă se încadra sub acest prag, nu mai este urmărită de stat începând cu primele zile ale anului 2026.

M. S.