Plină-i țara de specialiști pe TikTok și Facebook

Începem în forță, iar spațiul public este acaparat de „experții” cu studii fără oprire, cei care îi solicită jurnalistei Emiliei Șercan să verifice teza de doctorat a președintelui Nicușor Dan. Într-un ton aparent serios, solicitările repetate ale unei părți a societății civile scot la iveală un climat public dublat de suspiciune, devenit deja o trăsătură constantă a românilor.

Unii îl acuză pe Dan că n-ar fi făcut facultatea. Sunt tot felul de așa-ziși formatori de opinie, care nu știu ce este Sorbona, dar care aduc argumente potrivit cărora șeful statului ar avea degeaba un doctorat, pentru că, spun ei, nu ar avea facultate. Această afirmație spune nu multe, ci prea multe despre ce a ajuns societatea românească, pornită să denigreze și să scotocească fără pic de documentare prealabilă. Băbește vorbind, nimeni nu poate urma studii doctorale fără o diplomă de licență și una de disertație, mai pe scurt, fără facultate.

Revenind, Emilia Șercan a refuzat să demareze o astfel de verificare considerată „necesară” de unii. Un doctorat nu poate fi analizat cu superficialitate, mai ales într-un context precum acesta, în care interesele sunt de ordin politic și de capital de imagine pentru cei care nu se opresc din vâlva prezidențialelor.

Și, cum am spus-o în repetate rânduri, ne fragmentăm cu bună știință, lipsiți de esența unei informări minime. Aceste dispute mediatizate pe Facebook și TikTok, platforme devenite mai nou principale surse de informare, ajung să ne ofere peste noapte oameni specializați în doctorate și studii superioare. Așa se naște agitația.