Cum să alegeți corect creditul online?

Imprumuturile online au devenit cea mai accesibila forma de finantare a zilelor noastre, avand criterii de eligibilitate permisive si oferind oricarui solicitant confortul de a accesa un credit rapid online, de oriunde s-ar afla, fara a fi nevoit sa se deplaseze.

Cu toate acestea este important sa stim ca nu orice credit online este avantajos sau benefic pentru noi, iar in prezentul articol vom explora aspectele de care trebuie sa tinem cont atunci cand alegem sa accesam un astfel de imprumut.

Cuprins

Verificarea institutiei creditoare Posibilitatea accesarii in functie de istoricul de creditare Plafonul imprumutului Perioada pana la accesarea sumei solicitate Criteriile de eligibilitate Documentatia necesara Valoarea dobanzii si a ratei lunare Comisioanele Rambursarea creditului

Verificarea institutiei creditoare

Atunci cand doriti sa accesati un credit online pe card, este esential sa va asigurati ca institutia creditoare este una sigura si de incredere. Nu este un secret faptul ca in ultimii ani au aparut o multime de institutii creditoare fantoma, ce reprezinta un real pericol pentru solicitantii ce ofera acestora date cu caracter personal, in vederea obtinerii finantarii dorite.

Pentru a evita situatia neplacuta de a fi inselat de astfel de companii ce desfasoara o activtate frauduloasa, trebuie sa va asigurati ca viitorul dumneavoastra colaborator nu face parte din aceasta categorie, mai sus descrisa.

Cum puteti verifica institutia financiara nebancara de la care urmeaza sa obtineti un credit online rapid?

Analiza websiteului

Asigurati-va ca IFN-ul caruia urmeaza sa ii lasati datele personale in vederea obtinerii finantarii dorite, are un website, iar acesta contine informatii esentiale cu privire la companie si detalii despre serviciile sau produsele financiare pe care le ofera.

De asemenea, datele de contact, descrierea creditului si exprimarea utilizata in cadrul continutului, sunt indicii importante care pot face diferente intre o companie reala, care se respecta, si o societate de carton, ce are ca scop principal inselaciunea celor ce au nevoie de un ajutor financiar.

Datele firmei

Asigurati-va ca firma este activa si puteti identifica datele companiei, pe internet, dar si detalii despre activitatea acesteia.

Social media

O institutie financiara nebancara ce desfasoara o activitate in conformitate cu legislatia actuala, va avea o prezenta solida pe social media, promovand produsele si serviciile pe care le ofera. Gasind compania in mediul online cu o activitate normala si deloc suspecta, este un alt semn ca o puteti alege cu incredere.

Echipa- Serviciul de consultanta clienti

Un element diferentiator important este reprezentat de existenta unui departament de customer service, sau consultanta clienti. Companiile reale, inteleg importanta unui specialist in decizia potentialilor clienti, astfel ca, un creditor de incredere, spre deosebire de un impostor, va va pune la dispozitie si optiunea de a discuta cu un reprezentat al companiei, in situatia in care intampinati dificultati in accesarea unui credit rapid, sau doriti sa discutati cu un specialist al institutiei, pentru linistea dumneavoastra.

2. Posibilitatea accesarii in functie de istoricul de creditare

Daca figurati in Biroul de Credit si aveti nevoie sa accesati un imprumut rapid cu buletinul, nimic nu va mai opreste. Vestea buna pentru toti cei ce nu au cel mai fericit istoric de creditare, este ca, de regula un credit online se poate obtine chiar si in situatia in care figurati in Biroul de Credit, fara a fi necesara stergerea istoricului din acesta.

3. Plafonul imprumutului

Este crucial sa va asigurati ca imprumutul pe care doriti sa il accesati, va poate satisface nevoile financiare, iar plafonul imprumutului este indeajuns pentru acoperirea necesitatilor pe care le aveti.

Este cunoscut faptul ca, in cazul unor credite rapide, limita maxima a unui imprumut este relativ redusa, aceasta atingand cel mult 5000 de Lei, astfel ca, un credit urgent este ideal pentru stingererea datorilor, acoperirea cheltuielilor neprevazute, satisfacerea nevoilor personale de orice fel sau cheltuieli medicale, fiind un credit cu destinatie neconditionata.

4. Perioada pana la accesarea sumei solicitate

Daca timpul reprezinta un factor important pentru dumneavoastra, fiind o presiune suplimentara, este crucial sa va asigurati ca aveti posibilitatea de a accesa imprumutul dorit, intr-un timp cat mai scurt.

Desi nu au un plafon atat de extins, creditele online se pot accesa foarte rapid, aproape instant. Un imprumut online rapid fara acte online, se poate obtine in doar 15 minute, fara a va deplasa din confortul locuntei dumneavoastra.

Indiferent de locul in care va aflati ori motivul pentru care aveti nevoie de finantare, atunci cand vorbim de un credit ifn online, va puteti baza pe rapiditate si accesibilitate sporita.

5. Criteriile de eligibilitate

Un alt aspect caruia trebuie sa ii oferiti o importanta crescuta, este reprezentat de conditiile pe care institutia creditoare le adopta in vederea acordarii imprumutului online. De cele mai multe ori, fiind vorba de un imprumut rapid ce se poate accesa exclusiv online, criteriile de eligibilitate sunt usor de indeplinit si vin in intampinarea unei categorii extinse de solicitanti.

In general, acestea sunt reprezentate de conditii precum:

Solicitantul are varsta cuprinsa intre 18 si 70 de ani;

Solicitantul obtine un venit lunar (salariu/pensie/etc), pe care il incaseaza pe card si care este declarat la ANAF;

Nu exista un dosar de executare silita activ pe numele solicitantului;

Se completeaza cererea de credit si se transmite catre analiza impreuna cu documentele in format electronic.

6. Documentatia necesara

Daca alcatuirea dosarului de credit nu va da pace, ori va temeti ce aceasta etapa a procesului de accesare, este momentul in care aflati ca puteti sa dati uitarii toate aceste ganduri.

Creditele online sunt oferite, in general, de institutii financiare nebancare (IFN), iar acestea sunt cunoscute pentru caracterul lor flexibil si permisiv, adoptand o abordare mult mai degajata in relatia cu solicitantii si clientii.

Va intrebati ce inseamna acest lucru?

Este necesar sa prezentati doar doua documente de baza, pentru aprobarea imprumutului dumneavoastra: copia de la buletin si extrasul de cont din care sa reiasa incasarea unui venit lunar, in conformitate cu criteriile de eligibilitate mentionate anterior.

Este totusi necesar sa va asigurati ca anexati aceste doua documente la cererea dumneavoastra de credit online. In caz contrar, cu siguranta cererea va fi respinsa, iar dumneavoastra nu veti putea obtine finantarea dorita.

7. Valoarea dobanzii si a ratei lunare

Cat de importanta este dobanda unui credit?

Poate cea mai importanta! Inainte de a accesa un imprumut online, sau de orice fel, asigurati-va ca beneficiati de o dobanda fixa pe intreaga perioada de creditare. In felul acesta aveti siguranta si predictibilitate, cunoscand exact cat trebuie sa platiti rata lunara.

De asemenea, un credit ce prezinta dobanzi variabile, este vulnerabil in fata schimbarilor si fluctuatiilor ce se petrec pe piata economico-financiar, iar acest lucru atrage cu sine modificari (cresteri) ale ratelor lunare. Odata ce va confruntati cu ocilatii si cresteri considerabile ale ratei lunare, va indreptati rapid catre incapacitate de plata si un dezechilibru propriu din punct de vedere financiar.

De asemena, ratele si dobanzile fixe si egale va ofera posibilitatea de a concepe un buget lunar, astfel incat sa aveti o evidenta permanenta si sanatoasa atat asupra veniturilor, cat si a cheltuielilor lunare si sa va puteti planifica mai eficient viitorul din punct de federe financiar.

8. Comisioanele

Exista o multime de credite cunoscute pe piata la momentul prezent, dar si institutii de creditare, care prezinta comisioane si taxe ascunse pentru un credit instant.

Inainte de a trimite cererea de credit, este important sa aveti in vedere exact care sunt comisioanele ce ar putea fi percepute, dar si motivul din spatele acestora.

In situatia in care nu va veti interesa de acest aspect atat de important, puteti fi obligat sa platiti comisioane importante, afectandu-va echilibrul financiar.

9. Rambursarea creditului

Un alt subiect sensibil si important pentru solicitanti si clientii debitori, se rezuma la ramburarea sumei imprumutate.

Banii sunt usor de accesat, insa trebuie si rambursati, iar modalitatea prin care putem realiza acest lucru, trebuie sa fie in concordanta cu posibilitatile noastre financiare actuale, confortabila si sigura.

De cele mai multe ori, institutiile financiare nebancare ce ofera credite online, pun la dispozitia clientilor modalitati avantajoase si sigure de restituire a sumei accesare, astfel incat orice imprumuturi rapide accesate sa fie utile chiar si odata cu trecerea timpului.

Indiferent daca vorbim de beneficii precum multiple modalitati de rambursare, sau posibilitatea amanarii platii ratei lunare, IFN-urile va vor propune intotdeauna cele mai avantajoase oferte din punct de vedere al rambursarii creditelor accesate.

In concluzie, desi creditele online sunt imprumuturi usor de accesat, ce nu prezinta o limita superioara atat de ridicata, este important sa aveti in vedere o serie de factori care va pot ajuta sa luati cea mai inspirata decizie pentru dumneavoastra. Alegerea unei institutii creditoare de incredere, este primul pas si poate cel mai important. Alegand un creditor sigur, puteti beneficia de avantaje importante precum optiunea de consiliere clienti si conditii mai sigure si benefice de rambursare. Criteriile de eligibilitate, documentatia si tipul dobanzii sunt, de asemenea, alte cateva aspecte importante pe care trebuie sa le aveti in vedere odata ce decideti sa accesati un credit online rapid pe card.