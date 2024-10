Val de viroze printre sălăjeni

Numărul îmbolnăvirilor de sezon a crescut semnificativ în ultimele săptămâni, mai ales după începerea noului an școlar. Cele mai mari probleme sunt la preșcolari, dar și la elevii de gimnaziu, potrivit medicilor de familie. Părinților li se recomandă să nu îi trimită pe copii la școală, respectiv la grădiniță, dacă tușesc, dacă au febră sau durere în gât, pentru prevenirea de noi îmbolnăviri. Desigur, situația este prezentă an de an în pragul începerii sezonului rece și imediat după începerea școlii.

Share Whatsapp Email