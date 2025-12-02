COMUNICAT DE PRESĂ: OCPI Sălaj, 02.12.2025

Aproape 42.000 de proprietăți din comunele Benesat, Cuzăplac, Ip, Lozna și Rus, din județul Sălaj, au fost înregistrate, gratuit pentru cetățeni, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările s-au desfășurat în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și au fost finanțate din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Cele 41.904 de noi cărți funciare au fost deschise pentru unitățile administrativ teritoriale (UAT) Benesat – 5.431 de imobile, Cuzăplac – 12.222 de imobile, Ip – 11.118 de imobile, Lozna – 6.902 de imobile și Rus – 6.231 de imobile. Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților au vizat o suprafață totală de 22.753 de hectare.

Noile cărți funciare vor fi predate de către reprezentanții OCPI Sălaj, în perioada următoare, primarilor celor cinci comune, pentru a fi înmânate proprietarilor. „Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor este un proces complex, care necesită muncă în echipă. Așadar, vreau să le mulțumesc reprezentanților autorităților publice locale, cetățenilor, prestatorilor, salariaților oficiului teritorial și tuturor celor implicați în acest program de importanță națională, pentru faptul că au înțeles importanța colaborării. Împreună, am reușit să atingem indicatorul de etapă stabilit pentru anul 2025 de Guvernul României și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sălaj”, a precizat Sergiu PANIE, directorul OCPI Sălaj.

PNCCF are ca scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul primăriilor. PNCCF se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a tuturor imobilelor de pe teritoriul României. Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor implică o colaborare strânsă între primării, prestatori, reprezentanții OCPI și cetățeni și oferă garanții solide pentru protejarea dreptului de proprietate.

ANCPI, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și prestatorii lucrărilor de cadastru general desfășoară ample campanii publice pentru informarea și conștientizarea cetățenilor.

În calitate de principali beneficiari ai PNCCF, cetățenii sunt implicați în toate etapele programului și au obligația de a colabora cu autoritățile și prestatorii pentru identificarea imobilelor, furnizarea actelor de proprietate și verificarea rezultatelor lucrărilor.

La finalul procesului, documentele tehnice sunt afișate public, iar cetățenii pot contesta eventualele erori timp de 60 de zile. Corectarea gratuită a oricăror inexactități este posibilă chiar și după deschiderea noilor cărți funciare, până la modificarea datelor imobilului sau proprietarului (prin vânzare, ipotecare, moștenire etc.).

Totodată, ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care completează obiectivul PNCCF prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală a Proiectului este 312.891.155 de euro. Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional și a fost etapizat. Faza II a Proiectului este finanțată, în prezent, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Mai multe informații referitoare la PNCCF sunt disponibile pe pagina web a ANCPI, https://www.ancpi.ro/pnccf/.

DIRECTOR OCPI SĂLAJ

Sergiu PANIE