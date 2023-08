Ce facem? Acum ne impozităm și viitorul?

Da, de fapt asta facem, prin intențiile pe care le avem privind creșterea TVA de la 5% la 19% la vânzările de carte. Chiar aici am ajuns, să ne impozităm și viitorul? Pentru că educație fără consum de carte nu se poate, iar viitor fără educație, de asemenea, nu se poate. În condițiile în care consumul de carte în România este cel mai mic din Uniunea Europeană, iar peste 90% din cetățenii României cu vârsta de peste 18 ani nu citește nici măcar o carte pe an, guvernanții cred de cuviință să scumpească cartea cu 14%, adică creșterea TVA de la 5% la 19%. Pentru că asta înseamnă creșterea TVA cu 14%, o scumpire automată cu cel puțin 14%, deoarce această creștere a TVA-ului se adaugă la prețul final, ceea ce înseamnă automat creșterea prețului cu 100% din creșterea taxei. Dacă creșterea unui element de cost poate duce la creșterea prețului produsului finit proporțional cu ponderea acestui element în costurile finale, creșterea unei taxe aplicate la prețul final al produsului va duce la creșterea prețului cu procentul respectiv de taxă. Ca urmare, prețurile la carte vor deveni prohibitive. Se va cumpăra, dacă există posibilitate, doar strictul necesar. Ce să mai vorbim de perfecționare, de lărgirea orizontului de cunoaștere, de cartea de specialitate! Cartea înseamnă cunoaștere, înseamnă șanse sporite pentru un viitor mai bun pentru copii noștri! Nu asta se dorește? Dacă vezi măsurile luate împotriva cărții, ai zice că nu, nu asta se dorește, adică cunoaștere, copii care să știe să se protejeze împotriva tentațiilor nesănătoase, vezi consumul de droguri, care atinge cote din ce în ce mai îngrijorătoare în România, consumul de alcool la vârste din ce în ce mai mici etc. Asta duce, pe lângă o educație precară, la probleme de sănătate, cu alte cuvinte, la cheltuieli suplimentare ale sistemului de sănătate, unde, de asemenea, avem multe probleme, probleme care ies, din ce în ce mai mult, la iveală (vezi ultimele evenimente din diferite spitale din țară). Acum, sper, ca să nu se încerce să se rezolve și problemele din sistemul de sănătate prin taxare cu TVA și a acestuia, pentru că, în prezent, activitățile medicale sunt scutite de TVA. Facem noi haz de necaz, dar te poți aștepta la orice! Dacă impozităm educația, da, te poți aștepta la orice! Domnilor, educația și sănătatea înseamnă viitor, înseamnă existența unui popor! Nu, nu sunt vorbe mari, este realitatea! Sunt alte posibilități de reducere a deficitului bugetar: reducerea cheltuielilor bugetare, în primul rând, inclusiv a tot felul de rente viagere, tăierea privilegiilor de tot felul, prin tratamentul egal a tuturor cetățenilor acestei țări, facilități fiscale foarte atent pregătite și pe termen limitat etc.

Dacă însă vom atenta la educație și sănătate, cu alte cuvinte, la viitor, să nu ne mirăm dacă vom rămâne tot mai puțini pe aici, prin România! Deja ne împuținăm! Oare cine va va mai plăti ,,cheltuielile bugetare”?

Alexandru Tamba

