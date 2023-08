IMM-urile din Sălaj pot obține granturi de până la 3 milioane de euro

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat, în data de 25 august, varianta oficială a Ghidului Solicitantului 111 – Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest).

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din 6 județe ale Regiunii Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj) vor putea obține granturi cu sume cuprinse între 500.000 – 3 milioane de euro pe proiect. Acești bani vor putea fi folosiți în IT pentru investiții de cercetare-dezvoltare, în sectorul agro-alimentar și alte domenii, așa după cum se menționează în ghidul solicitantului.

Finanțările sunt destinate proiectelor de cercetare și dezvoltare (cercetare industrial, dezvoltare experimental, realizare de studii de fezabilitate premergătoare activităților de cercetare-dezvoltare) derulate direct de către IMM-uri sau prin parteneriate încheiate între IMM-uri și întreprinderi mari. În cel de-al doilea caz, calitatea de lider de parteneriat poate fi deținută doar de către microîntreprinderea sau IMM-ul în cauză.

Intensitatea sprijinului financiar variază de la 25% la 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, în funcție de dimensiunea firmelor beneficiare precum și de natura proiectelor depuse. Restul de bani, plus toate cheltuielile neeligibile trebuie suportate din sursele proprii ale beneficiarilor.

Este important de menționat faptul că un proiect nu poate depăși o valoare totală de 50 milioane euro (cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile).

Firmele eligibile trebuie să îndeplinească o serie întreagă de condiții de eligibilitate, lista completă poate fi găsită și consultată în Anexa la Ghidul solicitantului.

Firmele doritoare să participe la acest proiect își pot depune proiectele în sistemul informatic MySMIS 2021/2021+, în perioada 25 septembrie 2023 (ora 10) – 23 martie 2024 (ora 10).

