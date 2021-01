Ce este PayPal şi cum ne poate ajuta?

PayPal este un serviciu financiar online care vă permite să efectuaţi plăţi folosind un cont securizat de internet sau să încasaţi bani în conturi într-un mod sigur.

• Cum a apărut PayPal?

PayPal a fost iniţial înfiinţat de Max Levchin, Peter Thiel şi Luke Nosek în decembrie 1998, sub numele de Confinity, o companie care a dezvoltat software de securitate pentru dispozitive portabile. Cu toate acestea, proiectul iniţial nu a avut succes, aşa că fondatorii s-au răzgândit şi au ales să creeze un portofel digital. Prima versiune a sistemului de plăţi electronice PayPal a fost lansată în anul 1999.

În martie 2000, compania Confinity a fuzionat cu X.com, o bancă online fondată de Elon Musk. Musk a fost optimist cu privire la succesul viitor al afacerii de transfer de bani pe care Confinity îl dezvoltă. Musk şi Bill Harris, pe atunci preşedinte şi CEO al X.com, nu au fost de acord cu privire la potenţialul succes viitor al afacerii cu transfer de bani, iar Harris a părăsit compania în luna mai a anului 2000. În luna octombrie a aceluiaşi an, Musk a decis că X.com îşi va încheia celelalte operaţiuni bancare pe internet şi se va concentra pe PayPal. În aceeaşi lună, Elon Musk a fost înlocuit de Peter Thiel în funcţia de CEO al X.com, care a fost redenumit PayPal în 2001 şi a devenit public în 2002. Compania PayPal a fost listată sub simbolul PYPL, la un preţ de 13 dolari pe acţiune, iar IPO-ul său a generat peste 61 milioane de dolari.

La scurt timp după IPO-ul PayPal, la data de 3 octombrie 2002, compania a fost achiziţionată de eBay pentru 1,5 miliarde de dolari. Peste 70% din toate licitaţiile eBay au acceptat plăţi PayPal şi aproximativ 1 din 4 listări închise au fost tranzacţionate prin PayPal în acea perioadă. PayPal a devenit metoda de plată implicită utilizată de majoritatea utilizatorilor eBay.

În 2005, PayPal a achiziţionat sistemul de securitate a plăţilor VeriSign, ca să ofere un plus în securitatea tranzacţiilor. În 2007, PayPal a anunţat un parteneriat cu MasterCard, care a dus la dezvoltarea şi lansarea serviciului PayPal Secure Card, un software care le permite clienţilor să efectueze plăţi pe site-uri web care nu acceptă plăţile direct prin PayPal. Până la sfârşitul anului 2007, compania a generat venituri de 1,8 miliarde de dolari. În ianuarie 2008, PayPal a achiziţionat Fraud Sciences, un start-up privat de origine israeliană care a dezvoltat instrumente de calcul pentru riscul online. În noiembrie 2008, compania a achiziţionat Bill Me Later, o firmă de credite online.

Până în 2010, PayPal avea peste 100 de milioane de conturi de utilizator activi, în peste 190 de pieţe şi cu 25 de valute diferite. În iulie 2011, paisprezece membri presupuşi ai grupului de hackeri Anonymous au fost acuzaţi de încercarea de a întrerupe operaţiunile PayPal. Atacurile de respingere a serviciului au avut loc în decembrie 2010, după ce PayPal a încetat procesarea donaţiilor către WikiLeaks.

Compania a continuat să îşi construiască divizia de servicii pentru retail, oferind servicii de plăţi electronice pentru comercianţii de pe eBay. În 2011, PayPal a anunţat că va începe să-şi mute afacerea offline, astfel încât clienţii să poată efectua plăţi prin PayPal în magazinele fizice. În august 2012, compania şi-a anunţat parteneriatul cu Discover Card pentru a permite efectuarea plăţilor PayPal la oricare dintre cele 7 milioane de magazine din reţeaua Discover Card. Până la sfârşitul anului 2012, volumul total de plăţi procesate de PayPal a fost de 145 de miliarde de dolari şi a reprezentat 40% din veniturile eBay, în valoare de 1,37 de miliarde de dolari în al treilea trimestru al anului 2012.

• Cum folosesc PayPal?

Paypal este un serviciu uşor de folosit. Pentru a-l folosi este necesar să vă creaţi un cont pe platformă, adăugaţi detaliile contului dvs. bancar, ale cardului de credit sau ale cardului de debit şi ori de câte ori plătiţi utilizând PayPal, puteţi alege cu care dintre cardurile sau conturile deţinute vreţi să plătiţi. De asemenea, vă puteţi seta o metodă de plată implicită care va fi utilizată automat la efectuarea unei plăţi dacă nu veţi selecta altă metodă. Pe lângă avantajul de a plăti pentru produsele cumpărate, folosind PayPal, puteţi primi şi bani prin intermediul serviciului. Banii primiţi în urma unei tranzacţii se vor afla în contul personal PayPal şi vor putea fi folosiţi atunci când veţi efectua o plată pentru un produs sau un serviciu, suma resepectivă fiind completată cu sumele de pe cardurile sau contul bancar alocat. Alternativ, puteţi transfera banii într-unul din conturile personale bancare sau carduri alocate. Se pot, totuşi, percepe taxe atunci când primiţi bani în contul PayPal în cazul în care vindeţi un articol pe eBay sau efectuaţi o tranzacţie ce trebuie supusă comisionării. Cu toate acestea, marea majoritate a utilizărilor sunt complet gratuite. Transferul de bani către alte persoane, prin conturi PayPal, este gratuit. atât timp cât nu este necesară conversia valutară. De asemenea, există şi conturi Business PayPal făcute special pentru tranzacţiile valutare efectuate de companii.

• De ce să folosim PayPal?

Deşi există o mulţime de sisteme de plată online în zilele noastre, precum Apple Pay şi Google Pay, PayPal oferă câteva avantaje suplimentare. Mai întâi, PayPal este un serviciu cu experienţă pe piaţă, ceea ce înseamnă că este bine stabilit în piaţă şi acceptat pe o scară mult mai largă faţă de celelalte servicii de plată. Veţi găsi o opţiune de plată prin PayPal pe mii de site-uri web care nu oferă şi variante de plată prin intermediul altor servicii financiare digitale. Garanţiile sale de protecţie a cumpărătorului vă vor asigura, de asemenea, că veţi primi o rambursare a sumei achitate, dacă un articol pe care îl cumpăraţi online nu ajunge sau nu se potriveşte cu descrierea vânzătorului. Acest lucru este util mai ales atunci când cumpăraţi articole pe eBay, unde nu aveţi de obicei garanţii de magazin. Tranzacţiile care includ articole la nivel personal sau de afaceri şi sunt plătite prin PayPal sunt, de asemenea, protejate. De exemplu, dacă puteţi oferi dovada că aţi trimis un articol prin poştă, dar cumpărătorul susţine că nu l-a primit, veţi păstra plata integrală. Un alt motiv pentru a utiliza PayPal este că oferă un nivel suplimentar de securitate plăţilor. Deoarece nu trebuie să introduceţi detaliile cardului sau numărul CCV de fiecare dată când cumpăraţi ceva, doar datele de conectare şi parola PayPal sau numărul de telefon mobil şi codul PIN, magazinul online nu are datele dvs. în baza sa de date. De asemenea, puteţi utiliza şi plăţi OneTouch, unde PayPal vă menţine conectat dacă activaţi serviciul şi nu trebuie să introduceţi datele dvs. de fiecare dată când achiziţionaţi ceva, indiferent de magazin. Asta pentru că este specific unui dispozitiv şi browser. De exemplu, dacă activaţi OneTouch pe computerul dvs., acesta va funcţiona numai atunci când utilizaţi acel computer specific şi acelaşi browser. Există aplicaţii PayPal dedicate pentru dispozitive iPhone şi Android. Cum obţin un cont PayPal? Este uşor să vă înscrieţi pentru un cont PayPal. Accesaţi PayPal.com şi faceţi clic pe butonul Înscrieţi-vă. Vă va întreba dacă doriţi să vă înscrieţi pentru un cont personal sau de afaceri. Nu uitaţi însă să aveţi la îndemână detaliile bancare, ale cardului de credit sau de debit.

Cum se plăteşte cu PayPal?

PayPal funcţionează online şi în magazine printr-un browser sau o aplicaţie mobilă. Există, de asemenea, aplicaţii dedicate ale PayPal pentru sistemele mobile Android şi iOS.

Când plătiţi online, trebuie doar să căutaţi simbolul PayPal şi să urmaţi instrucţiunile simple de pe ecran. Aplicaţiile au mai multe servicii şi opţiuni de utilizare a platformei PayPal.

Datorită numeroaselor parteneriate cu magazine, veţi obţine şi diferite opţiuni despre cum să plătiţi pentru produse, alimente sau benzină, chiar să comandaţi înainte pentru a evita cozile în unele unităţi alimentare şi cafenele. Aplicaţia vă arată o listă cu toţi furnizorii din apropiere care acceptă fiecare dintre diferitele opţiuni PayPal.

De asemenea, puteţi adăuga carduri de loialitate în contul dvs. PayPal, pentru a câştiga puncte de loialitate ori de câte ori plătiţi ceva folosind aplicaţia.

• Ce este creditul PayPal?

Anul trecut, PayPal a început propriul său serviciu de credit, unde puteţi plăti pentru articole folosind PayPal, dar pe care le puteţi plăti ulterior, într-o limită de timp prestabilită. Principiul este asemănător cu cel al unui card de credit, deşi nu necesită un card real.

În prezent, serviciul percepe o rată a dobânzii variabilă de cumpărare de 17,9% pe an, dar, ca stimulent, primiţi o dobândă de 0 la sută la achiziţiile de peste 99 de euro, timp de patru luni. Aşadar, dacă îl rambursaţi în acest timp, nu vă va costa mai mult decât preţul iniţial de achiziţie.

Unele magazine au oferte speciale la plata produselor cu un credit PayPal, cu rate ale dobânzii reduse, în funcţie de retailer.

Aşadar, până în prezent, PayPal este cel mai sigur instrument de plăţi online, acesta fiind în continuă dezvoltare şi până acum este cea mai folosită aplicaţie în tranzacţiile online.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro