SCM Zalău a început pregătirea de iarnă cu gândul la promovarea în Liga a II-a

Liderul Seriei a X-a din Liga a III-a a început încrezătoare noul an, toate gândurile jucătorilor şi antrenorilor îndreptându-se spre barajul pentru Liga a II-a şi chiar spre o promovare în eşalonul secund al fotbalului românesc.

Antrenorul principal al SCM Zalău, Marius Paşca, a afirmat, însă, că toată lumea din cadrul clubului trebuie să rămână cu picioarele pământ şi să conştientizeze că încă nu este asigurată nici măcar calificarea la barajul pentru promovare.

„A fost o vacanţă lungă, având în vedere că s-a dat peste cap modul de oeganizare a competiţiei din cauza pandemiei. Nu a plecat nimeni de la echipă, ba mai mult, am reuşit să-l transferăm pe Sergiu Pop, un atacant cu experienţă, golgeterul seriei şi mai avem în vedere anumiţi jucători tineri, născuţi în 2002 şi 2003. Urmează o perioadă grea pentru jucători, dar sunt cont convins că băieţii vor răspunde pozitiv la cerinţele noastre. Cu toţii ne dorim să ajungem la barajul şi chiar să promovăm în Liga a II-a, dar urmează un retur de foc, deaorece ne situăm pe primul loc, iar gradul de mobilizare al adversarului va fi cu totul altul împotriva noastră. Este greşit dacă cineva dintre noi consideră că am rezolvat problema calificării la baraj”, a declarat Marius Paşca.

25 de jucători au fost prezenţi la prima şedinţă de pregătire din acest an, desfăşurată luni, la ora 15:30. La reunire a fost prezent şi noul jucător, Sergiu Pop, dar şi patru fotbalişti tineri, născuţi în 2002 – 2003: Florin Lungurar, David Oşan, Andrei Ştirb şi Robert Rus.

SCM Zalău va efectuat pregătire pe plan local timp de două săptămâni, după care va pleca într-un stagiu de pregătire la Băile Felix. Primul meci amical din această iarnă este programat în 26 ianuarie, cu Viitorul Cluj, apoi în 29 ianuarie, cu Viitorul Târgu Jiu.

24 de puncte a acumulat formaţia de la poalele Meseşului după 10 etape, având patru puncte avans faţă de ocupanta locului secund, Minaur Baia Mare. Echipa maramureşeană a schimbat antrenorul în această iarnă, locul lui Dorin Toma fiind luat de cunoscutul Vasile Miriuţă. Băimărenii au anunţat şi o serie de transferuri importante în pauza de iarnă.

Share Tweet Share