Când cetățeanul pierde oricum

Alexandru Tamba

Suntem în era inflației, iar oamenii de rând nu știu ce să facă ca să-și conserve cât mai mult cu putință economiile. Să-i țină în bancă în depozite? Da, dar dobânda primită este la 50% din inflația oficială, cea neoficială este dublă sau triplă, mai ales la produsele de bază. Dacă îi ține la ciorap nici nu are rost să vorbim de pierderile pe care le are! Să-i investească la bursă? OK, dar nici aici nu îți garantează nimeni că îți vei acoperi inflația, creșteri cu 2 cifre a cursului acțiunilor la bursă nu se prea vede. Să-i investești în imobiliare? Păi la prețurile din construcții nu mai știi dacă ajungi să poți achita un imobil până la finalizare. Să cumperi valută? Poate, dar cursul este destul de stabil, așa că inflația nu te ocolește. Atunci, ce faci? Răspunsul ar fi, oarecum, în combinarea tuturor acestor metode de protejare împotriva inflației. Sigur, nu toți au economii așa de mari încât să investească foarte diversificat, iar daune oricum vor fi pentru majoritatea dintre noi, doar că sunt mai mici, riscurile sunt mai mici, de fapt. Totuși, nu pot să nu observ că și atunci când inflația era foarte mică sau spre zero, cetățeanul tot pierdea bani. Cum? În multe țări, inclusiv Germania, băncile ofereau dobândă negativă. Cu alte cuvinte, cetățeanul plătea banca pentru ca să-i păstreze economiile! Nu se punea la socoteală că băncile respective acordau credite pe depozitele bancare ale cetățenilor, credite pentru care încasau dobânzi, ele să câștige. Deci, oricum procedează, cetățeanul este bun de plată!

Vestea bună este că statul a plafonat prețurile la energie și gaze până la 31.03.2025, măsură care cred că va tempera inflația și va ajuta economia românească. Sperăm!

