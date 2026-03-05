Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Silcotub SA

titular al proiectului: „Înlocuire arzătoare cuptor cu vatră rotativă”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Sălaj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

„Înlocuire arzătoare cuptor cu vatră rotativă”,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul nr. 93.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP DJM Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09.00 – 14.00, vineri între orele 09.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet https://djmsj.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.