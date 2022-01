ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT GRANT HORECA

Zalau – 03 ianuarie 2022

SC OPALBALLROM SRL anunta lansarea proiectul cu titlul Schema de ajutor de stat Horeca(Grant Horeca) in conformitate cu prevederile OUG nr.224/2020 privind unele masuri de acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului , alimentatiei publice si organizarii de evenimente a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de Covid-19, aprobata prin legea 159/2021 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr.77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si modificarea si completarea legii concurentei nr.21/1996.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 6 luni, începând cu data primei plati din contractul de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului/ AIMMAIPE , respectiv 22.12.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SC OPALBALLROM SRL prin acordarea de ajutor de stat sub forma de grant pentru Horeca.

ANUNT INCEPERE PROIECT GRANT HORECA

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;

-achitarea obligatiilor fiscale, precum si a altor creante bugetare administrate de organul fiscal central, care se inregistreaza la plata la data acordarii ajutorului de stat, pana la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plati.

Valoarea proiectului este de 683.541 lei (valoarea totala) din care : 320.375 lei grant virat in data de 22.12.2021. Valoarea cofinantarii este de 0 lei.

Proiect finantat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în calitate de furnizor

Judet: Salaj, localitate: Zalau, blv.Mihai Viteazul, nr.100/I bis corp B

Persoana de contact

Tamba Iulia Ioana

Tel.0732.156.006

Email: contabilitateopal@gmail.com