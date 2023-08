Angajaţii Poştei Române protestează împotriva disponibilizării

George Marinescu

Valentin Ştefan, director general al Poştei Române: „În procesul de disponibilizare sunt prinşi şefii de structuri şi consilierii directorului general”

Aproximativ 50 de angajaţi ai Poştei Române au protestat, luni, timp de trei ore, în faţa sediului companiei, nemulţumiţi că au primit notificări de concediere, notificări eliberate de conducere în cadrul procesului de reorganizare/restructurare a societăţii.

Referitor la protestul angajaţilor companiei, care au fost asistaţi şi de liderii sindicali, Valentin Ştefan, directorul general al CN Poşta Română SA a declarat pentru ziarul BURSA: „Noi am dat puţin peste 100 de preavize, iar în acest proces de notificare sunt prinşi şefii de structuri şi consilierii directorului general. În ceea ce priveşte şefii de structuri, din peste 60 de şefi, vor rămâne doar un pic peste 20. Mi-aş fi dorit ca liderii sindicali care au participat la protestul/pichetarea de astăzi să fi transmis aceste informaţii şi anume că notificările nu privesc factorii poştali ci persoane angajate în administraţia centrală a companiei. Mi-aş fi dori ca liderii de sindicat să protesteze împotriva scoaterii lor din producţie, mai ales că ei câştigă lunar cu mult mai mult decât factorii poştali pe care îi reprezintă. Mai mult, printre cei care au protestat s-au numărat şi câţiva şefi de servicii care nu au primit nicio notificare şi unde nu se fac disponibilizări”.

Amintim că directorul general al Poştei Române a declarat, la începutul acestui an, că procesul de restructurare de la companie vizează aproape 1.000 de oameni, dar toţi cei disponibilizaţi din funcţiile deţinute vor avea opţiunea să rămână în companie pe alte funcţii.

„În procesul de restructurare pe care îl desfăşurăm acum intră toată administraţia centrală Vorbim despre aproximativ 1.000 de oameni care vor intra în procesul de restructurare. Absolut toţi vor avea posibilitatea să rămână în cadrul companiei pe alte funcţii: pe cele nou create în administraţia centrală, dar şi în operaţional”, spunea Valentin Ştefan, care preciza că atât timp cât va conduce Compania Naţională Poşta Română, va exista actualul sistem de evaluare şi modificare a structurii organizatorice, deoarece este normal ca acolo unde lucrurile nu merg să se facă modificări şi este nedrept ca oamenii care muncesc să plătească salarii celor care nu reuşesc să producă.

Menţionăm că în urmă cu zece zile, premierul Marcel Ciolacu anunţa că trimite Corpul de Control la Poşta Română pentru verificarea mai multor aspecte negative sesizate de liderii sindicali. Declaraţia şefului Guvernului venea după ce Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române, a atacat în instanţa de contencios administrativ unul din cele două ordine ale ministrului Digitalizării, Cercetării şi Inovării, prin care acesta dispusese un control la compania respectivă.

Referitor la verificările efectuate de Corpul de Control al prim-ministrului Marcel Ciolacu, Valentin Ştefan ne-a spus: „Activitatea de control a fost efectuată tot în baza sesizărilor făcute de liderii de sindicat. Noi am prezentat toate documentele solicitate, le-am pus la dispoziţia membrilor Corpului de Control al premierului şi nu credem că vor fi probleme. Vor constata şi ei, dar şi domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, că la Poşta Română nu facem lucruri nelegale şi nu practicăm un management defectuos, aşa cum ne acuză liderii de sindicat”.

L-am întrebat pe directorul general al Poştei Române care este opinia sa în legătură cu acuzaţia formulată de liderii de sindicat privind anularea unei investiţii într-un nou centru de sortare în Otopeni, terenul respectiv urmând a fi folosit de o companie de poştă din Ucraina, unde preşedinte ar fi un cetăţean străin, membru al Consiliului de Administraţie de la Poşta Română.

„Aceste afirmaţii nefondate scot în evidenţă timpul liber pe care îl au sindicaliştii, timp liber în care crează tot felul de scenarii sau conspiraţii. Mi-e foarte greu să înţeleg de unde apar aceste scenarii, mi-e greu să înţeleg ce se întâmplă cu liderii de sindicat, dar vă pot spune că Poşta Română are un centru logistic, în Giuleşti, de peste 70 de ani. Noi încercăm să optimizăm activitatea acestui centru, prin modernizarea lui şi prin mutarea în interiorul său a echipelor administrative din Bucureşti, Ilfov şi din sediul central al companiei. Eu cred că este bine să modernizăm acest centru logistic, mai ales că este în imediata vecinătate a căii ferate, spre deosebire de terenul din Otopeni care se afla pe Centură, undeva înspre Tunari. Construirea de la zero a acelui centru la Otopeni costă foarte mult şi ar fi grevat bugetul Poştei Române, în condiţiile în care deţinem doar 5% din piaţa de curierat din ţara noastră. De aceea, consider că e cel puţin ilogic să investim în contrucţia centrului respectiv, atât timp cât majoritatea activităţii se desfăşoară manual, şi am ales să modernizăm centrul din Giuleşti”, ne-a spus Valentin Ştefan, directorul general al Poştei Române.

După cum se poate observa, problemele continuă la Poşta Română. Timpul şi, probabil, raportul Corpului de Control al premierului ne vor spune dacă aceste probleme au fost generate de rezistenţa unor lideri de sindicat la reorganizarea şi modernizarea decisă de conducerea companiei sau dacă există un sâmbure de adevăr în afirmaţiile reprezentanţilor salariaţilor.

• Poşta Română: Cei 100 de angajaţi disponibilizaţi din funcţiile de conducere pot ocupa 180 de posturi libere în cadrul companiei Angajaţii care au primit notificări privind concedierea au posibilitatea să opteze pentru unul dintre cele 180 de posturi vacante în cadrul companiei, a precizat CN Poşta Română SA, prin intermediul unui comunicat de presă remis Redacţiei, de Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul societăţii respective. „Reorganizarea Companiei nu e un proiect nou. Acesta a fost demarat în anul 2021, ca parte a procesului de modernizare a Poştei Române. Majoritatea salariaţilor susţine modernizarea Companiei şi a fost alături de actuala echipă de management încă de la începutul acestui proces. Ca dovadă, din cei 200 de membri anunţaţi să participe la manifestarea din data de 21 august 2023, au participat aproximativ 40. În ultimii ani, numărul de membri de sindicat a scăzut semnificativ, iar procedura de concediere colectivă ce se finalizează în scurt timp va permite Companiei să realizeze obiectivele ce ni le-am propus, inclusiv marile proiecte de investiţii precum modernizarea oficiilor, a Hub-ului logistic, achiziţionarea cutiilor poştale digitale, software-ului ERP şi multe altele. Concedierile colective afectează un număr de aproximativ 100 de salariaţi din Administraţia Centrală şi nu vizează personalul din structurile operaţionale. Salariaţii care au primit notificare de preaviz sunt exclusiv cei ale căror posturi nu se mai justifică în procesul de modernizare pe care îl traversează Compania. Printre aceştia se regăsesc şi aşa numitele «pile» politice ori situaţiile de conflict de interese generate de membri de sindicat care ocupă totodată funcţii de conducere în Companie. Pentru cei aproximativ 100 de angajaţi care au primit preaviz, managementul a pus la dispoziţie peste 180 de posturi disponibile în reţeaua poştală, din care aceştia pot alege. Oferta cuprinde posturi precum factor poştal, curier poştal, manager unitate poştală, analist date, economist şi altele”, se arată în comunicatul citat. Reprezentanţii companiei susţin că echipa de conducere a solicitat Sindicatului reprezentativ încă din luna aprilie 2023 să transmită măsuri pentru limitarea numărului de concedieri, dar nu a primiti nicio propunere din partea liderilor sindicali. Cu toate acestea, în urma măsurilor dispuse de conducerea Poştei Române, numărul de salariaţi afectaţi de concediere a scăzut de la 501, la aproximativ 100. Dintre aceştia fac parte şi toţi salariaţii care ocupă posturi de consilier al directorului general, se mai arată în documentul citat. Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro