Unde mergem?

Vineri 20.9.2024

• Film – Sunt un mic ticălos 4, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Ca fetele, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Masă rotundă: Patrimoniul arheologic, în pericol? Arheologi vs. Detectorişti, Muzeul Judeţean şi Artă al Judeţului Sălaj – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 19

• Bathory Fest: Concert Silvania Rock, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 19.15

• Film – Nu-mi da drumul, Cinematograful Scala – ora 19.55

• Bathory Fest: Paradă cu torţe medievale, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 20.30

• Bathory Fest: Concert Cargo, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 21.30

Sâmbătă 21.9.2024

• Bathory Fest: Lovasz Tibor – Demonstraţie de păsări prădătoare, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 14

• Film – Longlegs: Colectionarul de suflete, Cinematograful Scala – ora 14

•Film – Transformers Unu, Cinematograful Scala – ora 14.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Bathory Fest: Vulturii din Ţara Călatei – Spectacol ecvestru, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Întors pe dos 2, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Totul se termină cu noi, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Noaptea masacrului, Cinematograful Scala – ora 19.45

• Bathory Fest: Sirius – Jocuri pirotehnice, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 20.40

• Bathory Fest: Concert Vama, Cetatea Bathory, Şimleu Silvaniei – ora 21.30

Duminică 22.9.2024

• Film – Leo, marele inventator, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Deadpool & Wolverine, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Hanbal feminin: HC Zalău – Corona Braşov, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Transformers, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Beetlejuice Beetlejuice, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Nu-mi da drumul, Cinematograful Scala – ora 19.40