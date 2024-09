Miruna Labo: din echipamentul sportiv la microfon, cu un zâmbet larg și multe emoții!

Cânt de când mă știu, ba chiar aș putea spune că am început să cânt înainte să învăț să vorbesc. Partea artistică e ceva ce am avut-o mereu în mine, ca și cum ar fi ascunsă printre acorduri și versuri, gata să iasă la iveală. Până la o vârstă, am jonglat cu două mari pasiuni: sportul de performanță și muzica, iar eu, sincer, credeam că am descoperit secretul vieții – cum să fac totul fără să obosesc! Dar, vara asta, am decis că e momentul să pun jos echipamentul sportiv și să aleg microfonul. Și ce să vezi? Se pare că am făcut o alegere bună!

Vocea României mi-a oferit șansa de a mă reconecta cu această latură a mea, pe care aproape că o uitasem între antrenamente și competiții. Și, sincer, când am pășit pe scenă, am simțit acea combinație între emoție și entuziasm pe care doar muzica ți-o poate oferi. Da, exact acel mix care îți dă fiori și te face să zâmbești în același timp!

Așa că, dragii mei, mâine ne vedem la Vocea României! Eu, voi și multă muzică! Promit să dau tot ce am mai bun şi să vă fac să zâmbiți! Și un mic secret: aveți răbdare și rămâneți până la final, căci voi fi ultima concurentă – și, cum bine știm, de obicei surprizele se lasă întotdeauna pentru sfârşit!

Miruna Labo