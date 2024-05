Unde mergem?

Vineri 17.5.2024

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Argonauţii: Poveşti şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – În inima Naţionalei, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• „Festivalul Primăverii”, invitaţi speciali: Eva Timush şi Trupa Meyn, Zalău Value Center – ora 19

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Film – The Strangers: Chapter 1, Cinematograful Scala – ora 20.15

Sâmbătă 18.5.2024

• Iniţiere în călărie: ieşire la pas în natură, loc. Stana – ora 11

• Film – Garfield, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Cascadorul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Spectacol interactiv de magie: „Pălăria Fermecată”, Zalău Value Center (zona Food Court) – ora 17

• Film – Combat Wombat: Eroi de serviciu, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 18

• „Festivalul Primăverii”, invitaţi speciali: Proconsul şi Sergiu Chirilă, Zalău Value Center – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Planeta maimuţelor: Noul regat, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: Fittonia, Rock’n Roll Center, Zalău – ora 21

Duminică 19.5.2024

• Film – Cats in the Museum, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – În inima Naţionalei, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• „Festivalul Primăverii”, invitaţi speciali: Maria şi Mihai Nemeș, Zalău Value Center – ora 17

• Film – Micuța Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – The Strangers: Chapter 1, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 19.30