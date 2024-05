Infrastructura modernizată și transportul eficient – obiective prioritare pentru Zalăul viitorului

Infrastructura și transportul sunt necesități esențiale nu numai în Zalău, ci și în întregul Sălaj și întreaga Românie. Ca vicepreședinte al Consiliului Județean, am reușit în mandatul 2020-2024 un număr de progrese notabile în Sălaj, dar mai sunt destule de făcut. Ca primar al Zalăului, îmi voi folosi expertiza administrativă în favoarea orașului, în primul rând în materie de drumuri:

• Găsirea mai multor soluții de trafic alternative pe axa nord-sud, paralel cu b-dul M. Viteazu. Am in vedere două coridoare de mobilitate urbană: Valea Miții-str. Mihai Eminescu și str. Kossuth-str. Fabricii, cu continuare pana la str. Depozitelor

• Lărgirea bulevardului Mihai Viteazu la două benzi, în partea de nord, la ieșirea din municipiu

• Crearea unor legături între cartiere care să devieze traficul din centru: cart. Porolissum-cart. Meseș și cart. Traian-cart. Dumbrava

• Două drumuri de legătură între oraș și șoseaua ocolitoare

• Asfaltarea urgentă a drumurilor de pământ din cartierul Ortelec

• Noi locuri de parcare, atât în cartiere, cât și în zona centrală. Primele locații, dintre care două au fost anunțate deja, sunt în zona Grădiniței nr. 1, a punctului termic Porolissum și a Tribunalului

• Construcția de piste de biciclete pe malurile văilor din oraș

• Înființarea unui sistem bike sharing (oferirea de biciclete pentru a fi folosite în comun)

• Participarea la campaniile europene de mobilitate urbană (Vinerea Verde, Parking Day, Săptămâna • Europeană a Mobilității, Ziua Internațională a Mersului pe Bicicleta etc.)

La capitolul infrastructură, apa și canalizarea reprezintă o prioritate pentru Zalău. Îmi voi structura măsurile luate în jurul a două direcții esențiale:

• Branșarea locuințelor fără apă curentă la rețelele pe care deja le-am înființat în județ, cu concursul Companiei de Apă Someș SA. Primăria poate contribui, conform legii, alocând o parte din fondurile necesare

• Extinderea rețelei din Zalău cu 40 de kilometri de canalizare și 30 de kilometri de conducte de apă, proiect deja început prin Asociația de Dezvoltare a Infrastructurii Someș-Tisa.

CE AM FĂCUT DEJA

• Construirea unei parcări pe două niveluri în fața Spitalului, cu 135 de locuri

• La Consiliul Județean, în echipa lui Dinu Iancu Sălăjanu, am contribuit la atribuirea prin licitații a serviciului de transport public județean.

