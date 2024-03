Unde mergem?

Vineri 29.3.2024

• Zilele revistei „Caiete Silvane”: Întâlnire cu criticul și istoricul literar MIRCEA POPA, Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 12

• Fotbal Liga a III-a: SCM Zalău – CSM Sighetu Marmației, Stadion Municipal Zalău – ora 15

• Film – Kung Fu Panda, Cinematograful Scala – ora 16

• Zilele revistei „Caiete Silvane”: Lansări, prezentări de carte și de reviste, lecturi publice, Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Cea mai frumoasă zi de naştere, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Regele Arthur, Cinematograful Scala – ora 18.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Godzilla x Kong: Un nou imperiu, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Imaculată, Cinematograful Scala – ora 20.20

Sâmbătă 30.3.2024

• Film – Băieţii buni ajung în Rai, Cinematograful Scala – ora 13.45

• Film – Kung Fu Panda, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 14.30

• Film – Katak – Beluga curajoasă, Cinematograful Scala – ora 16.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Teatru de păpuşi: piesa „Dora și maimuța”, Zalău Value Centre – ora 17

• Film – Regele Arthur, Cinematograful Scala – ora 18

• Film – Dune: Partea II, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

Duminică 31.3.2024

• Film – Cea mai frumoasă zi de naştere, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Căsătoriţi din greşeală, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Prietenul meu, delfinul, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Godzilla x Kong: Un nou imperiu, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Fantomele trecutului, Cinematograful Scala – ora 19.25