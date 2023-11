Unde mergem?

Vineri 3.11.2023

• Cel mai mare târg de nunţi din Sălaj – spectacol etno, invitaţi: Antonia Costina, Daiana Bălănean, Dănţăuşii din Bobota, Gina Handro & formaţia Mihaiţă Popiţ band, Ansamblul Artistic Profesionist „Porolissum” din Zalău, Rodica Pop Seling, Banto Dos Santos, Denisa Blaga – Glamour Events Halls Zalău – ora 13 – 20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Five Nights at Freddy’s: Filmul, Cinematograful Scala – ora 16.40

• Film – Trolii: Se strânge trupa, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Bodyguardul: Misiune în junglă, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Fiica regelui din mlaștină, Cinematograful Scala – ora 19.50

Sâmbătă 4.11.2023

• Cel mai mare târg de nunţi din Sălaj – spectacol muzică uşoară, jazz & rock, invitaţi: Cristina Morar, Trupa Meyn, Giulia Cavaler, Paula Rad, Trupa Rockada, Denisa Blaga – Glamour Events Halls Zalău – ora 10 – 20

• Film – Crimele din Osage County: Bani însângeraţi, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Trolii: Se strânge trupa, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Fiica regelui din mlaștină, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Nuntă pe bani, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Five Nights at Freddy’s: Filmul, Cinematograful Scala – ora 20.10

Duminică 5.11.2023

• Cel mai mare târg de nunţi din Sălaj – spectacol muzică populară, invitaţi: Ionela Viorela Simea, Diana Hărăstăşan, Ansamblul Folcloric „Meseşul” din Zalău, Denisa Gudea, Antonia Costina, Ansamblul Folcloric „Columna” din Zalău, Florina Culcear, Sorana David, Mihaiță Popiț band, Formația de dansuri „Rapsodia Sălajului” – Veteranii din Zalău, prof. Claudiu Ciotleuș & Taraful Zorile din Mociu, Vasile Coca & Taraful Ceterașii de la gherla, Jucăușii Clujului, Onișor Pop & Rafila Bărbos, Denisa Blaga – Glamour Events Halls Zalău – ora 10 – 20

• Film – Trolii: Se strânge trupa, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Libertate, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Patrula căţeluşilor: Filmul, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Bodyguardul: Misiune în junglă, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Five Nights at Freddy’s: Filmul, Cinematograful Scala – ora 19.20