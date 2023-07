Unde mergem?

Vineri 28.07.2023

• Film – Mica sirena, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – The Flash, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Zalău Fest, concerte: Krypton, Trupa Reea, TakeFive, interpreți locali – parcarea Value Centre Zalău, ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Zilele Comunei Camăr: concert „Élő kövek” – ora 19, discotecă în aer liber – ora 22

• Film – Puişorii: Aventură în Africa, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Insidious: Uşa roşie, Cinematograful Scala – ora 20

Sâmbătă 29.07.2023

• Film – Transformers: Ascensiunea bestiilor, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Barbie, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Oppenheimer, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Piloții de raliu, Cinematograful Scala – ora 18

• Zalău Fest, concerte: Holly Molly, Andreea Vlas, Avalon, Dragoș Moldovan, Erik Robert, Raluca Diviriceanu – parcarea Value Centre Zalău, ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Teatru – One man show: Profu cu Răzvan Vasilescu, Curtea Artiștilor Zalău – ora 21

• Zilele Comunei Camăr, invitați speciali Nagy Feró și Beatrice – ora 22.30; Foc de artificii – ora 0

Duminică 30.07.2023

• Zilele Comunei Camăr: slujbă religioasă la biserica reformată din Camăr – ora 10;

• Film – Nu-ţi port pică!, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Puişorii: Aventură în Africa, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Călătorie virtuală în timp: „Centrul Zalăului începutul de secol XX”, Value Centre Zalău, zona Food Court – ora 15

• Zilele Comunei Camăr: Marosán Csaba, recital de poezie al poetului Petőfi – „Floarea sălbatică a poeziei noastre”, biserica reformată din Camăr – ora 16

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Misiune: Imposibilă – Răfuială mortală partea întâi, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Film – Insidious: Uşa roşie, Cinematograful Scala – ora 18

• Zalău Fest, concerte: Valeria și Traian Ilea, Oana Tomoioagă, Suzana Toader și Felician Nicola, artiști și trupe locale – parcarea Value Centre Zalău, ora 18

• Planetariu Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30