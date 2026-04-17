Unde mergem?

Vineri 17.4.2026

• Film – Arco, Cinematograful Scala – ora 15.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Heidi: legenda râsului din Alpi, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Film – Drama, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Mumia de la Lee Cronin, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: Metal Miliţia, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 18.4.2026

• Film – Crima perfectă, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Film – Super Mario Galaxia: Filmul, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Cel mai tare din parcare, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – La răscruce de vânturi, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Ajutor!, Cinematograful Scala – ora 19

• Concert: Cer Variabil, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Duminică 19.4.2026

• Film – Frânturi din el, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Heidi: legenda râsului din Alpi, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Copacul magic din lumea fermecată, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Spectacol: „Obiceiuri și tradiții în satele de pe Valea Someșului, la Duminica Tomii”, invitat special Sava Negrean Brudaşcu, Căminul Cultural din satul Someș-Guruslău – ora 17

• Film – Mumia de la Lee Cronin, Cinematograful Scala – ora 18.20

• Film – Proiectul Hail Mary, Cinematograful Scala – ora 18.35