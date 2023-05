Unde mergem?

Vineri 26.05.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Din nou îndrăgostită, Cinematograful Scala – ora 17

• „Balul Balurilor” – organizat de Consiliul Local al Tinerilor, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău – ora 17

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Mica sirenă, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Un tată de coşmar, Cinematograful Scala – ora 20

• Concert – Methadone Skies, Rock’n Roll Center Zalău – ora 20

Sâmbătă 27.05.2023

• Târgul colecţionarilor, Casa de Cultură a Sindicatelor – ora 8

• Festivalul – concurs naţional „Petale-n vânt”, sala „Transilvania” Zalău – ora 10

• Film – Gardienii galaxiei: Volumul 3, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Handbal, Liga Națională: HC Zalău – CSM Galați, Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici” – ora 17

• Film – Din nou îndrăgostită, Cinematograful Scala – ora 18,

• Fotbal, Liga 3: SCM Zalău – Victoria Carei, Stadion Municipal Zalău – ora 18

• Fotbal, Liga 3: Sportul Șimleu Silvaniei – CSM Sighetu Marmației, Stadion Măgura Șimleu Silvaniei – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Megalodon: Demonul din adâncuri, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Concert – Holograf, Casa de Cultură a Sindicatelor – ora 20

Duminică 28.05.2023

• Educație muzeală pentru copii: „În aventură cu Țițiruș” – „Acasă la daci”, Zalău Value Centre, în zona de Food Court – ora 13

• Film – Mica sirenă, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Film – Gardienii galaxiei: Volumul 3, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Concurs Județean de Majorete – Cupa Alegria, Casa de Cultura a Sindicatelor Zalau – ora 17

• Film – Furios şi iute X, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Un tată de coşmar, Cinematograful Scala – ora 19.30