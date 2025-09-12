Unde mergem?

Vineri 12.09.2025

• Film – Cursa Grand Prix a Europei, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Film – Super-Charlie, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Butler`s BeerFest 2025: festivalul berii cu concursuri, jocuri și premii, Nușfalău, str. Gării nr. 30 M – ora 17

• Film -Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 17.30

• Târgul Olarilor Zalău: expoziție și conferință – „Rolul decorativ al culorii albastre în ceramica tradițională”, sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă (lângă Prefectură) – ora 18

• Film – Downton Abbey: Final glorios, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Marșul cel lung, Cinematograful Scala – ora 19.30

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”: spectacol muzical – pirotehnic susținut de trupele „Peregrinii” și „Amaris Agni”, zona pietonală – ora 20

Sâmbătă 13.09.2025

• „Drive and Fly” Crasna: expoziție de mașini și motociclete, demonstrații aviatice, aerodromul din Crasna – ora 11

• Film – Ștrumfii: Filmul, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Christy, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Târgul Olarilor Zalău: atelier de decorare ceramică, expoziția participanților din acest an, strada pietonală din centru orașului – ora 16

• Film – Demon Slayer: Infinity Castle, Cinematograful Scala – ora 16.20

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 16.30

• Film – Trăind printre demoni: Ultima spovedanie, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Film – Cei 4 Fantastici: Primii pași, Cinematograful Scala – ora 19.15

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”: concert Mircea Baniciu & Band, clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu – ora 19.45

• Concert: trupa „Silvana”, amfiteatrul parcului central din Zalău – ora 20

Duminică 14.09.2025

• Târgul Olarilor Zalău: standurile olarilor, strada pietonală din centru orașului – orele 10 – 19

• Film – Aventura tenișilor, Cinematograful Scala – ora 14

• „Someș, pe marginea ta” – festival tradițional, invitați speciali: Radu Ciordaș, Alice-Olivia Ghile, Ionuț Albert, Marius Remeș și Gabriela Andrusătan, platoul Primăriei Jibou – ora 14

• Film – Christy, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 14.30

• Planetariu

(Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.30

• Film – Legenda lui Maracuda, Cinematograful Scala – ora 16.40

• „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”: spectacol de magie susținut de Mydas, clădirea Transilvania, Piața Iuliu Maniu – ora 17.40

• Film – Downton Abbey: Final glorios, Cinematograful Scala – ora 18.40

• Film – Marșul cel lung, Cinematograful Scala – ora 19.20