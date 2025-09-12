Accident pe bulevardul zălăuan. O tânără a fost rănită

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat, joi, la ora 22.14, cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Mihai Viteazul, în care au fost implicate două autoturisme. Conducătorul unui autoturism, un bărbat de 57 de ani, din comuna Sărmășag, a ieșit din parcarea unei societăți comerciale și a pătruns pe bulevardul Mihai Viteazul, fiind lovit de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 37 de ani, din municipiul Zalău.

În urma evenimentului, o tânără de 29 de ani, din municipiul Zalău, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 37 de ani, a fost transportată la spital.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

M. S.