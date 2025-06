Unde mergem?

Vineri 27.06.2025

• Báthory Power Run: aleargă, distrează-te și lasă-te cuprins de valuri de culoare, într-o atmosferă medievală reinterpretată cu energie și entuziasm modern, Cetatea Báthory, Șimleu Silvaniei – ora 10

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Fanfara, Cinematograful Scala – ora 14.50

• Báthory Fest 2025: festival de reconstituire istorică bazat pe istoria castelului și fortăreței lui Báthory, Cetatea Báthory, Șimleu Silvaniei ora 16 – 23.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Sub acoperire, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – M3GAN, Cinematograful Scala – ora 19.25

Sâmbătă 28.06.2025

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Kontinental ’25, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Báthory Fest 2025: festival de reconstituire istorică bazat pe istoria castelului și fortăreței lui Báthory, Cetatea Báthory, Șimleu Silvaniei ora 16 – 23.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Lilo & Stitch, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Seară de joc şi folclor instrumental, în incinta Restaurantului Atelier de Arome din Zalău – ora 18

• Film – M3GAN, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Sub acoperire, Cinematograful Scala – ora 19.10

Duminică 29.06.2025

• Film – Fanfara, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Cum să îţi dresezi dragonul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Elio, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – F1 Filmul, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – The Ugly Stepsister, Cinematograful Scala – ora 19.10