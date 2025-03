Unde mergem?

Vineri 28.03.2025

• Zilele revistei „Caiete Silvane”: desanturi scriitoriceşti simultane în Zalău la Colegiul Naţional „Silvania”, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” – ora 11

• Film – Şcoala animalelor magice 2, Cinematograful Scala – ora 15.30

• Zilele revistei „Caiete Silvane”: întâlnire cu scriitori din județ și din țară, recitaluri poetice, lansări și prezentări de carte, Sala „Porolissum” de la Centru de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 16

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 16.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Spărgătorul de nuci și flautul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Un bărbat de onoare, Cinematograful Scala – ora 19

• Film – Nuntă cu surprize, Cinematograful Scala – ora 19.45

Sâmbătă 29.03.2025

• Film – Albă ca Zăpada, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Queer, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Spărgătorul de nuci și flautul fermecat, Cinematograful Scala – ora 17.20

• Film – Imagine Dragons: Live de la Hollywood Bowl, Cinematograful Scala – ora 18.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Concert: Opoziţia, Rock’n Roll Center Zalău – ora 19

• Film – Operațiunea Black Bag, Cinematograful Scala – ora 19.35

Duminică 30.03.2025

• Film – Spărgătorul de nuci și flautul fermecat, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – William Tell, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Misterul materiei întunecate, Cinematograful Scala – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Samson, cățelul detectiv, și misterul coroanei, Cinematograful Scala – ora 17.15

• Film – Nuntă cu surprize, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Proiectul cultural „Ursuz și Amuz – sondragore la armonie şi contrapunct”, Charlie’s, Zalău – ora 19

• Film – Un bărbat de onoare, Cinematograful Scala – ora 19.10