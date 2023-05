Unde mergem?

Vineri 5.05.2023

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 9, 9.45, 16.30

• Festivalul internațional „Primăvara Poeziei” – recital poetic, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 11

• Volei – Divizia A1, SCM Zalău – Rapid Bucureşti, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 15

• Festivalul internațional „Primăvara Poeziei” – concurs de recitare în limba maghiară, sala de şedinţe de la Inspectoratul Şcolar – ora 15.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 17.30

• Festivalul internațional „Primăvara Poeziei” – recitaluri poetice – Viorel Gh. Tăutan 80, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 18.30

• Film – Gardienii galaxiei: Volumul 3, Cinematograful Scala – ora 19.30

• Film – Scream VI, Cinematograful Scala – ora 20

Sâmbătă 6.05.2023

• Festivalul internațional „Primăvara Poeziei” – concurs de recitare în limba română, Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj – ora 9.30

• Film – Super Mario Bros, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Film – 10 zile fără mama 2, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Asistentul vampirului, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 18.30

• Film – Megalodon: Demonul din adâncuri, Cinematograful Scala – ora 19.30

Duminică 7.05.2023

• Handbal – Liga Naţională, HC Zalău – SCMU Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 11

• Film – Dungeons & Dragons: Frăţia hoţilor, Cinematograful Scala – ora 14

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.30

• Film – Aventuri până la lună şi înapoi, Cinematograful Scala – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – 10 zile fără mama 2, Cinematograful Scala – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Gardienii galaxiei: Volumul 3, Cinematograful Scala – ora 18.30

• Festivalul internațional „Primăvara Poeziei” – spectacol de muzică şi poezie în limba maghiară Újhelyi Kinga, Sala Transilvania – ora 19