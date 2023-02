Unde mergem?

Vineri 24.02.2023

• Concurs culinar „Pomana porcului” – ora 8, localitatea Şărmăşag, fostul teren de fotbal

• Târg de mărțișoare la Jibou, Grădina Botanică „Vasile Fati”

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 15.30

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 17.00

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 17.30

• Film – Titanic, Cinematograful Scala – ora 17.45

Sâmbătă 25.02.2023

• Handbal: HC Zalău – CSM Bucureşti, Liga Florilor, etapa17, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” – ora 11:00

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 13.00

• Film – Titanic, Cinematograful Scala – ora 13.00

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 14.00

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 16.00

• Festivalul plăcintelor și a cozonacilor – ora 17, Căminul Cultural din Bădăcin

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.00

• Film – Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania, Cinematograful Scala – ora 18.00

• Film – Taximetrişti, Cinematograful Scala – ora 18.30

Duminică 26.02.2023

• Film – Omul-Furnică şi Viespea: Quantumania, Cinematograful Scala – ora 13.00

• Film – Taximetrişti, Cinematograful Scala – ora 13.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 14.00

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe – Tour of the Solar System – ora 16.00

• „Obiceiuri și tradiții de Lăsatul secului” – ora 16.00, Căminul Cultural din satul Someș-Guruslău

• Film – Avatar, Cinematograful Scala – ora 16.30

• Film – Titanic, Cinematograful Scala – ora 16.45

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.00