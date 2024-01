Termeni și definiții pentru ruleta din cazinouri

Orice activitate are termenii săi specifici și dacă nu ai nimic de-a face cu acea activitate este foarte probabil să nu înțelegi o discuție pe tema respectivă sau chiar regulamentul de joc. În sport există termeni de specialitate, în muzică, în domeniul construcțiilor și lista ar putea continua cu foarte multe alte exemple.

Jocurile de noroc implică și folosirea unor cuvinte, expresii și termeni specifici. În plus, fiecare joc are particularitățile sale așa că atunci când te așezi la masa de ruletă, de exemplu, dacă nu știi ce înseamnă anumiți termeni, s-ar putea să te confrunți cu anumite dificultăți care să ducă la pierderi care puteau fi evitate. Și sloturile, la fel ca restul jocurilor de cazinou, au propriii termeni specifici. Poți experimenta aceste aspecte chiar jucând diferite variante de ruletă, sloturi, poker etc. De asemenea, te poți și bucura de ofertele cazinourilor online, precum rotiri gratuite la păcănele, bonus de bun venit și multe altele.

Dacă vrei să te oprești la masa de ruletă, trebuie să te familiarizezi cu anumiți termeni sau expresii care altfel ar putea suna derutant. Dacă vrei să te asiguri că știi ce se întâmplă în timpul jocului, următorul glosar de ruletă îți va fi de folos.

Pariu interior

Un pariu interior, cunoscut și sub denumirea de inside bet, se referă la orice miză pe care o plasezi în secțiunea interioară a mesei de joc. Dacă pariezi pe un singur număr acesta este un pariu interior. Alte exemple de pariuri interioare sunt: straight up, split, street, pe linie (line).

Pariurile interioare vin cu o plată mai mare, dar cu șanse mai mici de câștig, de aceea sunt mai riscante. Este firesc să ai posibilități mai reduse de a câștiga dacă mizezi pe un singur număr, de exemplu. De aceea, un pariu interior este potrivit mai degrabă pentru cei dispuși să-și asume riscuri mai mari atunci când joacă și pentru cei care dispun de sume consistente de bani.

Pariu exterior

Pariul exterior, cunoscut și sub numele de outside bet, este opusul pariului interior și se referă la pariurile care se găsesc pe marginea exterioară a mesei de ruletă.

La rândul lor, pariurile exterioare cuprind mai multe tipuri de mize, precum pariurile high, pariurile low, pariurile pe coloană, pariurile pe par/impar etc.

În comparație cu pariurile interioare, cele exterioare au un risc mult mai scăzut și sunt potrivite jucătorilor începători sau celor care nu au un bankroll mare.

Pariu high

După cum știi deja, la ruletă există două tipuri mari de pariuri: interioare (inside bets) și exterioare (outside bets). Cele mai populare sunt cele interioare. La rândul lor, cele două mari categorii de pariuri au mai multe tipuri de mize.

Un pariu high este un tip de pariu exterior, care este plasat pe numerele mai mari care se găsesc pe roată, adică pe numerele cuprinse în intervalul 19 – 36. Dacă bila aterizează pe numerele din intervalul menționat anterior, câștigi.

Pentru acest tip de pariu, avantajul casei este 2.7% la ruleta europeană și 5.26% la ruleta americană.

Acest stil de pariu este recunoscut ca un pariu egal, se plătește la o rată de 1:1 și jucătorii au o probabilitate de 48% de a câștiga acest pariu. Deci, pariurile high sunt destul de avantajoase pentru jucători.

Pariu low

După cum ai citit mai sus, un pariu high este un tip de pariu exterior care presupune plasarea de mize pe numerele de pe roată, din intervalul 19 – 36. Se subînțelege că un pariu low este tot un tip de pariu exterior, dar de data aceasta mizele se fac pe numerele de pe roată din intervalul 1 – 18.

Acest stil de pariu este recunoscut ca un pariu egal pe bani, se plătește la o rată de 1:1 și jucătorii au o probabilitate de 48% de a câștiga acest pariu.

Pariu pe coloană

La masa de ruletă vei vedea că numerele sunt dispuse pe 3 coloane, fiecare fiind formată din 12 numere. Pariul pe coloană presupune plasarea unei mize pe una din cele 3 coloane disponibile. Acesta este un tip de pariu exterior. Pentru a paria, așezi jetonul la baza coloanei alese.

Un pariu pe coloană câștigător plătește la o rată de 2:1 și cotele pentru un pariu pe coloană sunt de 31% sau 32%, pentru roțile de ruletă americane și europene.

Pariu pe linie

Atunci când un jucător face un pariu pe linie înseamnă că poate paria pe 6 numere dintr-o singură mișcare. Jetoanele trebuie puse la limita exterioară a numerelor pe care pariezi.

Acest stil de pariu va plăti la 5:1 și există o probabilitate de 16% ca acest pariu să fie câștigător.

Pariu street

Acesta este un pariu care se face pe 3 numere de pe masa de ruletă. Este bine de știut că un astfel de pariu acoperă și 0, adică poți să faci pariu inclusiv pe 0.

Este un tip de pariu care este plătit la o rată de 11:1 și jucătorii au o probabilitate de 8% să câștige, deci este o miză destul de riscantă, destinată mai degrabă celor care vor să joace riscant.

Buzunar (pocket)

Roata de ruletă dispune de mai multe spații colorate în roșu și negru pe care sunt inscripționate numerele. Conform regulamentului de joc, dealerul aruncă mingea în roată, iar spațiul în care mingea aterizează se numește buzunar. Fiecare număr de pe roată are propriul buzunar.

Vei mai întâlni și denumirea de pocket pentru acel spațiu pe care se oprește mingea dacă vei juca în cazinouri din străinătate.

Concluzie

Nu doar în cazul jocului de ruletă este benefic să cunoști semnificația termenilor de specialitate. Ori de câte ori începi un joc nou, prima dată învață regulile de bază și ce înseamnă fiecare definiție și expresie. La fel ca în orice alte situații, o bună informare îți oferă avantaje pentru un joc de succes. Nu uita sa joci responsabil!