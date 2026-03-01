Simbolul mărțișorului

Mărțișorul este unul dintre cele mai cunoscute și iubite simboluri ale primăverii în România și în alte regiuni din Europa de Sud-Est. Oferit pe data de 1 martie, acest mic obiect legat cu un Șnur alb-roșu renașterea naturii, speranța și începutul unui nou ciclu al vieții.

Originea mărțișorului

Tradiția mărțișorului este foarte veche, având rădăcini în perioada dacică și romană. Strămoșii noștri considerau începutul lunii martie ca fiind începutul noului an agricol. Mărțișorul era purtat ca un talisman protector, menit să aducă sănătate, noroc și prosperitate.

Această tradiție este atât de importantă atât a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității către UNESCO , recunoscându-se astfel valoarea sa culturală și simbolică.

Semnificația culorilor

Elementul esențial al mărțișorului este șnurul format din două culori:

Roșu – simbolizează viața, energia, iubirea și vitalitatea.

Alb – puritatea, pacea, lumina și înțelepciunea.

Împreună, aceste culori exprimă echilibrul dintre viață și puritate, dintre iarnă și primăvară, dintre trecut și viitor.

Rolul protector al mărțișorului

În trecut, mărțișorul era purtat la gât sau la mână pentru a proteja purtătorul de boli și de spirite rele. Se credea că acesta aduce:

sănătate pe tot anul

noroc și prosperitate

fructe și legume

După o anumită perioadă, mărțișorul era legat de ramurile unui pom înflorit, simbolizând transferul norocului către natură și rea unui bogat.

Mărțișorul ca simbol al primăverii

Mărțișorul marchează victoria primăverii asupra iernii. Este un simbol al reînnoirii, al optimismului și al speranței. De aceea, el este oferit în special femeilor și fetelor, ca semn de apreciere, respect și afecțiune.

Tradiție comună în mai multe țări

Obiceiul mărțișorului nu este prezent doar în România, ci și în alte țări precum:

Republica Moldova

Bulgaria

Macedonia de Nord

În aceste țări, simbolul poartă nume diferite, dar semnificația este similară: celebrarea primăverii și a vieții.

Semnificația mărțișorului în prezent

Astăzi, mărțișorul este atât un simbol tradițional, cât și unul estetic. El poate avea diverse forme – flori, inimioare, trifoi, coșari – fiecare adăugând o semnificație specială. Totuși, esența rămâne aceeași: transmiterea de gânduri bune, noroc și bucurie.

Mărțișorul nu este doar un simplu obiect decorativ, ci un simbol profund al identității culturale, al speranței și al reînnoirii. Prin tradiția oferirii mărțișorului, oamenii celebrează venirea primăverii și legătura strânsă dintre om și natură, păstrând vie o moștenire culturală transmisă din generație în generație.