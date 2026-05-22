Sălajul marchează 150 de ani de la nașterea lui Victor Deleu

Instituția Prefectului Județului Sălaj organizează un eveniment dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Victor Deleu, una dintre cele mai importante personalități politice cu origini sălăjene.

Publicul este invitat să participe la manifestările organizate cu acest prilej în data de 25 mai. Evenimentul se desfășoară sub semnul omagiului adus memoriei și valorilor personalității sălăjene, fiind inspirat de cuvintele sale: „Vom birui, pentru că nu sunt de înalți Carpații, așa cât ne sunt inimile de înălțate.”

Manifestările vor debuta cu un moment evocativ, începând cu ora 12, în sala de festivități a Școlii Gimnaziale „Porolissum” din Zalău. La ora 13 va avea loc ceremonialul religios, în cadrul căruia va fi intonat Imnul de Stat al României, va fi oficiată slujba de pomenire și vor fi depuse jerbe la statuia lui Victor Deleu, amplasată în fața sediului Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să participe la acest moment comemorativ și să aducă împreună un omagiu memoriei și valorilor lui Victor Deleu.