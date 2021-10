Grevă fără precedent în lumea filmului

Problemele din industria divertismentului se înmulţesc, iar nemulţumiri mai vechi ies la lumină în această perioadă de criză sanitară. Dincolo de strălucirea din lumina reflectoarelor există şi o parte mai puţin luminoasă şi mai puţin fericită. Lumea fimului este pe cale să fie paralizată de o grevă fără precedent. Sindicatul care reprezintă lucrătorii din industria filmului de la Hollywood a votat aprobarea unei greve, acţiune care ar putea închide aproximativ toată producţia de film şi televiziune din SUA. O grevă la nivel naţional ar fi prima din istoria de 128 de ani a sindicatului. Membrii International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE), din care fac parte operatori de cameră, cosmeticieni şi alţi lucrători din spatele producţiilor, spun că sunt nevoiţi să muncească foarte mult fără a avea garantate pauze de masă ori odihnă. Ei cer condiţii mai bune de muncă, precum şi o plată corectă din partea serviciilor de streaming pentru a acoperi partea lor de muncă. Mai mult de 50.000 de lucrători au votat, iar 98,7% dintre ei au fost în favoarea opririi muncii. În cazul în care vor intra în grevă, aceasta va fi cea mai mare din Hollywood de la Al Doilea Război Mondial şi cea mai amplă din istoria sindicatului. Negocierile dintre sindicat şi Alliance of Motion Picture and Television Producers s-au întrerupt luna trecută, după ce IATSE a renunţat la o înţelegere propusă.Înţelegerea ar fi îmbunătăţit salariile şi perioadele de odihnă, a spus Alianţa, şi includea un plan de pensie şi sănătate de aproximativ 400 de milioane de dolari. Odată cu acest vot, sindicatul „a vorbit tare şi clar”, a spus preşedintele organizaţiei, Matthew Loeb.

„Votul vorbeşte despre calitatea vieţii şi despre sănătatea şi siguranţa celor care muncesc în industria filmului şi televiziunii, cei de la baza salarizării nu merită nimic mai puţin decât un salariu rezonabil”, se arată într-un comunicat citat de BBC. După luni de carantină în 2020, activitatea pe platourile de filmare de la Hollywood a fost reluată în ultimele luni la un nivel accelerat, iar membrii echipelor spun că programul şi solicitările în ceea ce îi priveşte s-au înrăutăţit. Ca mulţi oameni din lume, lucrătorii de la Hollywood reevaluează cum şi când vor să lucreze. Ultima dată când Hollywood-ul a fost închis în urma unei astfel de dispute a fost odată cu greva scenariştilor, în 2007 şi 2008, în perioada în care producţiile reality de televiziune erau tot mai populare.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro